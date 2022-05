Sony anuncia que God of War e Horizon Zero Dawn vão virar séries de TV

O presidente da Sony, Jim Ryan, revelou nesta quinta-feira, 26, que os jogos God of War, Gran Turismo e Horizon Zero Dawn vão virar séries de TV. O anúncio aconteceu durante conferência de negócios da empresa.

Segundo o CEO, God of War será produzido pela Amazon Prime Vídeo, Horizon Zero Dawn pela Netflix e Gran Turismo ainda não teve uma emissora ou plataforma de streaming definida. As novas séries anunciadas pela empresa ainda não têm data de estreia definida.

Um dos jogos mais famosos do Playstation, God of War acompanha a história do guerreiro espartano Kratos. Gran Turismo é um dos jogos de corrida mais famosos no mundo dos games. Já Horizon Zero Dawn conta a história de humanos contra máquinas em um futuro pós-apocalíptico.

A adaptações de jogos para TV e cinema tem sido parte da estratégia da Sony. A série de The Last of Us já está em desenvolvimento pela HBO e tem estreia prevista para 2023. Já Twisted Metal será produzida pela Peacock.

