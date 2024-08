Os cinco candidatos mais bem pontuados nas pesquisas de intenções de voto para prefeito de São Paulo voltam a se reencontrar neste domingo, 1º, para o quarto debate da eleição de 2024. O evento será realizado pela TV Gazeta e pelo portal MyNews, na sede da emissora, na Avenida Paulista, região central da capital, a partir das 18h, com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais dos veículos. Estão confirmadas as presenças de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

De acordo com a organização, os cinco nomes foram convidados com base no desempenho nas últimas pesquisas eleitorais, o que deixou a candidata Marina Helena (NOVO) de fora. O agregador de pesquisas eleitorais EXAME/IDEIA, atualizado na última sexta-feira, 23, mostrou que o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, tem 23% das intenções de voto em São Paulo, enquanto o deputado federal Guilherme Boulos registra 22%.

Na sequência, o influenciador Pablo Marçal aparece com 16%, seguido pelo apresentador José Luiz Datena, com 15%. A dupla se distanciou dos demais adversários e formam um segundo pelotão na corrida pelo voto em São Paulo. A deputada federal Tabata Amaral registra 6% no terceiro pelotão.

Que horas será o debate TV Gazeta/MyNews em SP?

Data: 1º de setembro, domingo

Horário: 18h

Candidatos confirmados: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB)

Onde assistir: no canal Gazeta na TV aberta e pela internet nos perfis do Canal MyNews e do Jornal da Gazeta no YouTube

Como será o debate

O debate MyNews/TV Gazeta será mediado pela jornalista Denise Campos de Toledo. Ao todo, serão cinco blocos e quatro intervalos. O público também poderá participar do debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo enviando a sua pergunta por meio das redes sociais, utilizando a hashtag #DebateGazetaMyNews ou deixando seu comentário em postagem no Instagram da TV Gazeta.

As emissoras também confirmaram as participaçõ esdo comentarista político da TV Gazeta e UOL, Josias de Souza, e do comentarista do MyNews Fábio Zambeli.

Boulos, Datena e Nunes confirmam ida

As presenças de Nunes, Boulos e Datena eram consideradas incertas, especialmente após a ausência dos três no último embate promovido pela Veja. Até então, estavam confirmadas apenas as participações do influenciador e ex-coach Pablo Marçal (PRTB) e da deputada federal Tabata Amaral (PSB) no debate deste domingo.

Nesta quarta-feira, 28, as campanhas dos três candidatos confirmaram a ida ao evento da TV Gazeta e do MyNews. A mudança de postura do trio em relação aos debates acontece após as últimas pesquisas mostrarem uma tendência de alta de Marçal. No levantamento da Futura, Marçal tem 25,2% e empata tecnicamente na liderança com Boulos, enquanto no estudo da Veritá, o influenciador aparece com 30,9%, isolado na primeira posição. Na pesquisa Quaest, divulgada ontem, o ex-coach aparece empatado com Boulos e Nunes na liderança.

Ainda nesta quarta, os três candidatos também confirmaram a participação, citando que a organização "readequou" as regras dos debates, uma referência à queixa de que Marçal teria infringido as regras nos debates anteriores sem punição.

De acordo com informações do pool de veículos, não haverá plateia assistindo ao embate, apenas jornalistas credenciados. Cada candidato terá direito ao acompanhamento de dois assessores, que poderão acessar o palco apenas durante os intervalos; os candidatos, por outro lado, deverão permanecer em seus lugares.

Caso algum participante volte atrás e desista de participar, os púlpitos serão mantidos, marcando as ausências dos candidatos. Também está proibida a apresentação ou exibição de documentos, assim como a retransmissão do debate nas redes sociais dos candidatos ou gravações próprias. A segurança do prédio da TV Gazeta também será reforçada.

Próximos debates em SP

Pelo menos mais oito debates estão previstos antes do primeiro turno das Eleições 2024, no dia 6 de outubro. Confira a agenda completa abaixo:

MyNews/TV Gazeta: 1º de setembro, às 18h;

Jovem Pan: 5 de setembro, às 22h;

TV Cultura: 15 de setembro, às 22h;

UOL/ RedeTV: 17 de setembro, às 9h30;

SBT: 20 de setembro, com horário ainda não definido;

Record: 28 de setembro, entre 21h e 23h15;

UOL/ Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h;

TV Globo: 3 de outubro, às 22h.