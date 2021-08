FreeFire: campeonato criado por Alok cresce e paga R$ 350 mil em prêmios

Campeonato de FreeFire lançado pelo DJ Alok, o Game Changer abre as inscrições para a sua segunda edição nesta segunda-feira (9). Desta vez, o campeonato não carrega o nome do DJ mas, seguindo seus ambiciosos planos, ganhou parceiros de peso. Com o Itaú Unibanco como patrocinador master, o valor total dos prêmios saltou de R$ 50 mil para R$ 350 mil reais, que serão distribuídos entre os mais de 30 times e entre os diversos MVPs (os jogadores com maior número de abates), que receberão por rodada e na grande final. A Trident também patrocina a competição.

Criado por Alok em 2020, logo após ele mesmo se tornar um personagem dentro do jogo, o Game Changer pretende ser uma plataforma para aproximar marcas do universo gamer e, principalmente, fomentar o desenvolvimento de novos talentos dos e-sports e de desenvolvedores. Jogo mobile mais baixado do Brasil e do mundo, o FreeFire chega a ter mais de 100 milhões de jogadores ativos diariamente. Na primeira edição, o campeonato organizado por Alok alcançou 40 milhões de views.

No total, serão mais de 7 mil vagas para times mobile, sendo mil reservadas para times femininos e outras mil para times indígenas. As inscrições são gratuitas, mas o período para fazê-las é curto: desta segunda (9) até a próxima quarta-feira (11), no site game.changer.gg. Os melhores momentos do campeonato serão exibidos em live e comentados pelas maiores personalidades do meio.

Além do campeonato mobile, haverá também um campeonato exclusivo para jogadores de emuladores - uma novidade em relação à primeira edição. Estes, que já fazem parte do cenário competitivo, serão convidados, e as partidas terão transmissões completas a partir de 20/08 com a grande final marcada para 22/09

“Esse é um campeonato que traz a possibilidade de aprimorar os players, o cenário competitivo e, o mais bacana, com impacto positivo em toda sua órbita, o que se conecta com a proposta da nossa plataforma #IssoMudaOGame", explica Robson Harada, head de Growth Marketing do Itaú Unibanco. "Se queremos contribuir para a evolução do cenário gamer no País, precisamos fomentar o entendimento desse ecossistema como um caminho para o desenvolvimento e criação de carreiras – de atletas a desenvolvedores."