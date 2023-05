Alienígenas na Terra? Professor de Stanford afirma que tem certeza que ETs vivem no planeta

Um professor de patologia na escola de medicina da Universidade de Stanford declarou durante a conferência Salt iConnections, em Manhattan, Nova York, que tem 100% de certeza que alienígenas vivem entre nós.

Garry Nolan participou do painel chamado “O Pentágono, inteligência extraterrestre e OVNIs que caíram”. Considerado um especialista em OVNIs, ele foi questionado se acredita que extraterrestres visitaram a Terra e respondeu que deveríamos pensar além. “Acho que você pode dar um passo adiante — não apenas visitou, está aqui há muito tempo e ainda está aqui", disse Nolan.

O professor citou o "Wow! signal", que foi um forte sinal de rádio recebido em agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear nos Estados Unidos, como uma comunicação extraterrestre que já está no planeta. A "explosão" de ondas de rádio foi 30 vezes mais forte que o habitual e foi considerada por alguns astrônomos como uma evidência de sinal de vida alienígena. Anos depois, cientistas disseram que o som pode ter vindo de cometas.

Professor tem 100% de certeza que alienígenas estão na Terra

O mediador do painel afirmou que seria difícil para muitas pessoas acreditar na declaração de Nolan e pediu para o professor atribuir uma porcentagem de certeza ao o que disse. "Cem por cento. E isso não é apenas minha opinião. A Lei de Autorização de Defesa Nacional foi aprovada no ano passado, assinada pelo [presidente] Biden em dezembro. Trinta páginas daquilo são a definição de assuntos aéreos não identificados”, acrescentou.

Nolan afirmou que um escritório de inteligência do governo com 25 pessoas coleta informações de todos do departamentos para pela primeira vez agrupar de forma uniforme dados sobre OVNIs. Ele garantiu que um programa de denúncias também foi criado para que pessoas entrem em contato com o governo para fornecer informações confidenciais.

Para reforçar sua afirmação, Nolan disse para as pessoas que não acreditam nele precisam observar o que o governo americano está fazendo em relação a investigações sobre vida alienígena. “Você só precisa ver o que o governo está fazendo sobre esse assunto agora. No que eles estão baseando suas opiniões? Eles estão baseando nas dúzias de indivíduos que, de uma maneira ou de outra, se pronunciaram e falaram com eles sobre esses assuntos confidenciais”, declarou.