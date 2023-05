Fed enfrenta escolha entre estabilidade de bancos ou de preços

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) se depara, cada vez mais, com uma questão crítica: até que ponto deve contrabalançar o impacto de seu aperto monetário sobre os bancos com o objetivo de conter a inflação?

A resposta desempenhará um papel importante em determinar se o Fed ficará firme e manterá os juros elevados até o final do ano, como sinalizam seus dirigentes, ou cortará, como aposta o mercado.

Desde que começou a turbulência no setor bancário americano em março, o Fed elevou os juros duas vezes para combater a inflação, enquanto injetava liquidez de emergência no sistema financeiro, o que reforçou o hábito de longa data das autoridades de manter ações de estabilidade financeira separadas da política monetária.

Mas agora o aperto do crédito ameaça precipitar a economia em uma forte desaceleração antes que o Fed consiga conter as pressões de preços.

Os cinco pontos percentuais de aumento de juros do banco central americano ajudaram a desencadear a quebra do Silicon Valley Bank, o maior colapso bancário do país desde 2008. Desde então, o estresse diminuiu, mas os empréstimos de emergência do Fed permanecem elevados, as ações dos bancos regionais já caíram mais de 20% neste ano e os dados sugerem que os credores estão se esquivando da concessão de empréstimos.

As autoridades do Fed tentam determinar como as restrições de crédito — e o risco de contágio de mais bancos instáveis — afetarão a economia e a inflação, que ainda está muito alta.

A postura de Powell

O presidente do Fed Jerome Powell defendeu a abordagem em duas frentes do banco central, embora reconheça que os efeitos estão interligados.

“Embora as ferramentas de estabilidade financeira tenham ajudado a acalmar as condições no setor bancário, os desdobramentos, por outro lado, estão contribuindo para condições de crédito mais rígidas e provavelmente pesarão no crescimento econômico, nas contratações e na inflação”, disse Powell em uma conferência do Fed na sexta-feira em Washington.

Um resultado disso, segundo Powell, é que a “taxa básica pode não precisar subir tanto quanto teria que subir para atingir nossos objetivos”. Ele também sinalizou que está aberto a interromper os aumentos de juros na reunião do Fed de 13 e 14 de junho, para que as autoridades possam avaliar o impacto na economia.

O Fed tomou medidas agressivas para tentar conter o contágio no sistema financeiro em março, incluindo a expansão do acesso a seus programas de empréstimos de emergência. Menos de uma semana depois, as autoridades avançaram com um aumento de 0,25 ponto percentual, seguido por outro em maio — ambos em decisões unânimes — apesar das preocupações de que a turbulência possa exacerbar o aperto de crédito que começou no ano anterior.

Os aumentos de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) podem deixar o sistema financeiro mais fraco, tornando mais difícil para o banco central trazer o mercado de trabalho de volta à força total, como foi o caso na lenta recuperação após a crise financeira global.

“Não há estabilidade econômica ou estabilidade de preços sem estabilidade financeira”, disse Lou Crandall, economista-chefe da Wrightson ICAP, que acompanha o Fed há décadas. “Os membros do FOMC devem se considerar banqueiros centrais — ou seja, administradores do sistema financeiro”, não apenas combatentes da inflação.

