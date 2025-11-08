Além de 'Tremembé': 5 séries de true crime para maratonar no fim de semana

Na última semana, o lançamento de 'Tremembé', nova série brasileira do Prime Video, reacendeu o interesse pelo gênero true crime, isto é, produções sobre crimes verdadeiros. Baseada nos livros do jornalista Ulisses Campbell, a trama mistura ficção e realidade para retratar os bastidores da penitenciária onde cumprem pena nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá.

Com Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane, 'Tremembé' se tornou um dos títulos mais comentados do ano ao combinar tensão dramática e reflexões sobre a espetacularização do crime. E para quem terminou a série e quer continuar a maratona, confira outras produções true crime imperdíveis:

1. Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez

Um dos crimes mais emblemáticos dos anos 1990 ganha uma narrativa arrebatadora. O documentário revive o assassinato da atriz Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez, morta pelo colega de elenco Guilherme de Pádua. A série combina depoimentos, arquivos inéditos e o relato comovente de Gloria para reconstruir a busca por justiça.

Disponível na HBO Max.

2. A História Distorcida de Amanda Knox

A nova minissérie do Disney+, produzida pela Hulu, revisita o caso da estudante americana Amanda Knox, acusada de assassinar a colega de quarto na Itália. A produção dramatiza os erros da investigação, o papel da mídia sensacionalista e as consequências psicológicas de um julgamento global. Um retrato de como a verdade pode ser distorcida em escala mundial.

Disponível no Disney+.

3. O Desaparecimento de Madeleine McCann

O documentário traz um olhar minucioso sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, uma menininha inglesa de 3 anos que sumiu durante as férias com a família em Portugal. A produção se destaca pelo olhar investigativo e pela reflexão sobre os limites da exposição pública em casos de tragédia familiar.

Disponível na Netflix.

4. Investigação Criminal

Produzida no Brasil, a série com doze temporadas se tornou referência ao mergulhar nos bastidores de investigações de crimes que chocaram o país, como o caso Evandro. Em formato documental e sem dramatização, delegados, promotores e peritos narram o passo a passo das investigações. O resultado é um retrato realista e técnico da violência e da justiça brasileiras.

Disponível no Prime Video.