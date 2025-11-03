'Tremembé': série sobre o 'presídio dos famosos' vai ter 2ª temporada?

Tremembé: final da série deixa 'gosto de quero mais' nos telespectadores (Instagram/Reprodução)
Redatora
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17h33.
A série "Tremembé" estreou na sexta-feira, 31, no Amazon Prime Video e já virou um sucesso nas redes. A produção, baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, conta a história dos prisioneiros "famosos" que estão no presídio no interior de São Paulo.
Entre os nomes mais conhecidos estão Suzane von Richtofen, Elize Matsunaga, Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih.
A produção é embasada em fatos reais mas conta com elementos ficcionais e acompanha um breve período da prisão dos "famosos" em meados de 2015.
Após os cinco primeiros episódios da série alcançarem sucesso nacional, os telespectadores já esperam uma segunda temporada após o final em aberto do último episódio.
Nas cenas finais de Tremembé, Suzane von Richthofen, interpretada por Mariana Ruy Barbosa, volta à a Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier após sua primeira saída temporária.
Quando retorna, Suzane está sem a proteção de Sandra Regina Ruiz Gomes, mais conhecida como Sandrão (interpretada por Letícia Rodrigues), com quem teve um relacionamento no presídio. Elas chegaram a assinar um compromisso para frequentar a ala de casais de Tremembé.
Antes de se envolver com Suzane, Sandrão também se relacionou com outra celebridade da penitenciária, Elize Matsunaga. Sandrão foi presa pelo sequestro e assassinato do vizinho de 14 anos.
Sem a proteção de Sandrão, a Suzane é ameaçada por Dadá (interpretada por Rosana Maris). No final da temporada, Dadá persegue Suzane e bate em sua cabeça com uma barra de ferro, deixando-a sangrando no chão.
O Prime Video ainda não confirmou uma segunda temporada.