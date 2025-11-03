'Tremembé': série sobre o 'presídio dos famosos' vai ter 2ª temporada?

A série "Tremembé" estreou na sexta-feira, 31, no Amazon Prime Video e já virou um sucesso nas redes. A produção, baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, conta a história dos prisioneiros "famosos" que estão no presídio no interior de São Paulo.

Entre os nomes mais conhecidos estão Suzane von Richtofen, Elize Matsunaga, Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih.

A produção é embasada em fatos reais mas conta com elementos ficcionais e acompanha um breve período da prisão dos "famosos" em meados de 2015.

Vai ter segunda temporada? Cuidado, spoilers!

Após os cinco primeiros episódios da série alcançarem sucesso nacional, os telespectadores já esperam uma segunda temporada após o final em aberto do último episódio.

Nas cenas finais de Tremembé, Suzane von Richthofen, interpretada por Mariana Ruy Barbosa, volta à a Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier após sua primeira saída temporária.

Quando retorna, Suzane está sem a proteção de Sandra Regina Ruiz Gomes, mais conhecida como Sandrão (interpretada por Letícia Rodrigues), com quem teve um relacionamento no presídio. Elas chegaram a assinar um compromisso para frequentar a ala de casais de Tremembé.

Antes de se envolver com Suzane, Sandrão também se relacionou com outra celebridade da penitenciária, Elize Matsunaga. Sandrão foi presa pelo sequestro e assassinato do vizinho de 14 anos.

Sem a proteção de Sandrão, a Suzane é ameaçada por Dadá (interpretada por Rosana Maris). No final da temporada, Dadá persegue Suzane e bate em sua cabeça com uma barra de ferro, deixando-a sangrando no chão.

O Prime Video ainda não confirmou uma segunda temporada.