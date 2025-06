Disney pagará US$ 438,7 milhões à NBCU para compra do streaming Hulu

A Walt Disney Company anunciou nesta segunda-feira, 9, que concluiu a compra do Hulu, concordando em pagar à NBCUniversal mais US$ 438,7 milhões por sua participação no serviço de streaming.

O pagamento dá à Disney a propriedade total do Hulu, abrindo caminho para uma integração mais profunda com o serviço de streaming Disney+ e com a futura oferta direta ao consumidor da ESPN, afirmou o CEO Bob Iger em um comunicado.

De acordo com a Reuters, a Disney mantém uma estrutura de dívida moderada, enquanto registra uma receita anual de US$ 94 bilhões. A conclusão dessa transação está prevista para até 24 de julho de 2025, após o término de um processo de avaliação contratual.

Entrada da Disney no Hulu

A Comcast concordou em vender à Disney sua participação de 33% no Hulu, em 2019, após o conglomerado de entretenimento de Burbank adquirir uma participação majoritária no serviço de streaming como parte de sua compra de US$ 71 bilhões dos ativos de entretenimento da 21st Century Fox.

Em novembro de 2023, o acordo estabeleceu um valor mínimo de US$ 27,5 bilhões para o Hulu e um processo para chegar a um valor justo de mercado - a operação envolveu a participação de terceiros e levou a uma avaliação final. No mês seguinte, a Disney pagou à NBCU cerca de US$ 8,6 bilhões, valor correspondente ao mínimo garantido.

O Hulu, que ostenta títulos originais populares como "The Bear" e "Only Murders in the Building", tinha 54,7 milhões de assinantes ao final do segundo trimestre.

"O Hulu foi um ótimo começo para nós no streaming, gerando quase US$ 10 bilhões em receitas para a Comcast e criando uma audiência importante para o conteúdo de classe mundial da NBCUniversal", afirmou a Comcast em um comunicado.