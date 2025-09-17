Principal suspeito do caso Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha

Agência de notícias
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 10h21.
O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann foi libertado nesta quarta-feira, depois que as autoridades alemãs admitiram que "não têm mais justificativa legal para mantê-lo preso" pelo estupro de uma idosa. Christian Brückner, de 48 anos, deixou a prisão em Sehnde, no norte da Alemanha , após cumprir uma pena de sete anos pelo estupro de uma americana, então com 72 anos, em Portugal, em 2005.
O estupro ocorreu na Praia da Luz, um resort de férias na costa sul de Portugal, onde Madeleine, que tinha 3 anos, desapareceu 18 meses depois. Apesar de ser o principal suspeito, Brückner, um cidadão alemão, ainda não foi acusado no caso McCann devido à falta de evidências, segundo os promotores. A polícia britânica, portanto, ainda o considera suspeito na investigação.
De acordo com a rede americana CNN, seu advogado, Friedrich Fülscher, disse que as acusações teriam sido feitas contra seu cliente há muito tempo "se houvesse provas suficientes".
Segundo o jornal britânico Guardian, Brückner terá que usar uma tornozeleira eletrônica, além de ter que entregar seu passaporte e declarar um local de residência permanente, do qual não poderá sair sem permissão.
Madeleine McCann desapareceu em 3 de maio de 2007 enquanto estava de férias com a família na Praia da Luz. Apesar de uma enorme operação internacional de busca e de várias pistas investigadas, nenhum rastro da menina foi encontrado e ninguém foi acusado pelo desaparecimento até hoje. A polícia alemã chegou a declarar que Madeleine provavelmente está morta.