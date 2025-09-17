Principal suspeito do caso Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha

O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann foi libertado nesta quarta-feira, depois que as autoridades alemãs admitiram que "não têm mais justificativa legal para mantê-lo preso" pelo estupro de uma idosa. Christian Brückner, de 48 anos, deixou a prisão em Sehnde, no norte da Alemanha , após cumprir uma pena de sete anos pelo estupro de uma americana, então com 72 anos, em Portugal, em 2005.

O estupro ocorreu na Praia da Luz, um resort de férias na costa sul de Portugal, onde Madeleine, que tinha 3 anos, desapareceu 18 meses depois. Apesar de ser o principal suspeito, Brückner, um cidadão alemão, ainda não foi acusado no caso McCann devido à falta de evidências, segundo os promotores. A polícia britânica, portanto, ainda o considera suspeito na investigação.

De acordo com a rede americana CNN, seu advogado, Friedrich Fülscher, disse que as acusações teriam sido feitas contra seu cliente há muito tempo "se houvesse provas suficientes".