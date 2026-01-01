‘Stranger Things’: de quanto foi o salário dos atores na última temporada

Stranger Things: cada episódio custou cerca de 50 milhões de dólares na Netflix (Divulgação/Divulgação)
Repórter
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12h04.
A temporada final de Stranger Things marcou o encerramento de uma das séries mais rentáveis da história recente do streaming — e também consolidou a valorização financeira de seu elenco.
A Netflix confirmou que cada episódio da 5ª temporada recebeu orçamento entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões, o que representa valores entre R$ 268,8 milhões e R$ 322,5 milhões por capítulo.
O elenco da série, especialmente o grupo de adolescentes, se mantém majoritariamente o mesmo desde a primeira temporada, que estreou em 2016. Alguns nomes se destacam pelo elevado salário, principalmente agora para a quinta temporada.
Millie Bobby Brown, atriz que interpreta Eleven, se destacou como a mais bem remunerada entre os jovens do elenco. Segundo a revista The Economist, no início da série, a artista recebia aproximadamente US$ 30 mil por episódio. Esse valor cresceu progressivamente: na 3ª temporada, o cachê subiu para US$ 250 mil por episódio e, na 4ª, alcançou US$ 300 mil.
Para a 5ª temporada, a expectativa é de que Millie receba cerca de US$ 500 mil por episódio, o que totalizaria aproximadamente US$ 4 milhões, ou R$ 21,1 milhões, pelos oito episódios.
A atriz negociou contratos de forma independente dos demais colegas, em razão de sua participação em outros projetos com a Netflix, como a franquia "Enola Holmes", pela qual recebeu cerca de US$ 10 milhões apenas pelo segundo filme, e a mesma quantia pelo filme "Donzela".
Entre os demais integrantes do núcleo jovem, os atores Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Sadie Sink receberão, cada um, pouco mais de US$ 7 milhões pelos oito episódios da nova temporada.
Na estreia da série, os cachês individuais eram de aproximadamente US$ 25 mil por episódio.
O grupo formado pelos intérpretes dos jovens adultos de Hawkins — Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke e Charlie Heaton — também teve reajuste. Para a última temporada, cada um fechou contrato de cerca de US$ 6 milhões, valor que contrasta com os US$ 150 mil pagos por episódio nas temporadas anteriores.
Apesar dos ganhos de Millie Bobby Brown, os salários mais altos da produção estão entre os atores adultos. Winona Ryder, que interpreta Joyce Byers, e David Harbour, o chefe de polícia Hopper, assinaram contratos de US$ 9,5 milhões cada para os oito episódios da temporada final.
Os valores representam uma diferença significativa em relação ao início da série, quando ambos recebiam cerca de US$ 350 mil por episódio.