Agressão a rapper vira briga generalizada em loja do McDonald's

A rapper Ice Spice se envolveu em uma confusão na madrugada de quarta-feira em uma unidade do McDonald’s em Hollywood, nos Estados Unidos. A rapper estava no local para uma refeição quando acabou protagonizando um confronto físico com outra mulher. Imagens do episódio foram divulgadas pelo site TMZ na sexta-feira.

De acordo com o vídeo, Ice Spice estava sentada em uma das mesas do restaurante, acompanhada por uma amiga, quando foi abordada por outra cliente. Sem a presença de seguranças, a artista conversava normalmente até ser interrompida pela mulher, que insistiu em puxar conversa. A rapper recusou a abordagem, o que deu início ao desentendimento.

Nas imagens, a mulher pergunta repetidamente de onde Ice Spice seria. A cantora respondeu em tom irônico que era “do McDonald’s”. Em seguida, a situação escalou. Segundo o vídeo, a mulher se irritou e deu um tapa na artista, provocando uma briga generalizada dentro do restaurante. Ice Spice aparece pulando sobre mesas e discutindo com a agressora enquanto outras pessoas se envolvem na confusão, que acabou se estendendo para fora do estabelecimento.

Gritos do lado fora

Ainda do lado de fora, Ice Spice se envolveu em uma discussão separada com um homem, registrada em vídeo. Nas gravações, a artista insiste em enfrentar a mulher que a agrediu, enquanto troca gritos com os envolvidos. Em determinado momento, o confronto volta a ficar físico, e Ice Spice acaba caindo no chão durante a confusão entre o homem e a mulher que participavam do ataque. A amiga da rapper afirma, nas imagens, que Ice Spice teria sido empurrada.

Em nota enviada à revista Billboard, o advogado da artista, Bradford Cohen, afirmou que o caso foi registrado junto ao Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) e que serão tomadas medidas legais. Segundo ele, a equipe jurídica pretende buscar todas as alternativas criminais e civis para responsabilizar os envolvidos. Cohen também destacou que está sendo avaliada a possibilidade de responsabilizar o restaurante pela falta de segurança adequada no local.

O advogado acrescentou que os responsáveis pelo ataque não esperavam que houvesse imagens internas do McDonald’s registrando o início da agressão. Segundo ele, após o confronto inicial, os envolvidos teriam passado a gravar com celulares com a intenção de expor o episódio nas redes sociais. Cohen afirmou que, ao contrário disso, as imagens poderão servir como prova no processo.

Após a divulgação do vídeo, a mulher envolvida na confusão, que se identificou como Vayah, falou com o TMZ e apresentou sua versão dos fatos. Segundo ela, Ice Spice teria sido rude ao pedir que ela se afastasse e, em seguida, a teria ofendido verbalmente. Vayah afirmou que reagiu com um tapa após ser xingada.

Ainda de acordo com o relato, Ice Spice teria pegado o celular da amiga de Vayah e o arremessado, o que teria causado a quebra da tela. A mulher afirmou que, após o episódio, deixou de ser fã da artista.