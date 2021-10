Adele lança novo single, chamado 'Easy On Me'; ouça

A cantora Adele lançou nesta quinta-feira (14) o single Easy On Me, lançamento que precede o álbum da cantora, chamado "30", a ser lançado em 19 de novembro de 2021. A faixa é, também, a primeira a ser lançada após seis anos sem novidades na área da música por parte da cantora: os últimos singles liberados foram Water Under the Bridge e Send My Love, lançados em 2016.

Em entrevista recente à entrevista Vogue, a cantora declarou que o tema principal do álbum é divórcio. Assim como nos demais álbuns, o assunto principal coincide com a fase em que a cantora está -- recentemente, Adele anunciou a separação do ex, o empresário Simon Konecki. Mas, mais do que expressar todos os sentimentos resultantes desse período,a cantora afirmou que o novo álbum é uma tentativa de explicar ao filho, Angelo Adkins, o porquê dela e do pai da criança terem se separado.

"Aprendi muitas verdades incontornáveis ​​sobre mim mesma ao longo do caminho. Eu derrubei muitas camadas, mas também me envolvi em novas. Descobri formas de pensar genuinamente úteis e saudáveis ​​para liderar e senti que finalmente havia encontrado meu sentimento novamente. Eu diria que nunca senti tanta paz em minha vida", afirmou a cantora em um comunicado recente.

30 é o quarto álbum de estúdio de Adele -- e tem esse título por causa da idade em que ela começou a compô-lo. A cantora, que já ganhou 15 prêmios Grammy e um Oscar pela trilha sonora de Skyfall, afirmou ainda que esse foi um período bastante turbulento, em que se viu em um "colapso" na própria vida pessoal. Nas palavras da cantora à Vogue, "o álbum primeiro representa a autodestruição, depois passa pela autorreflexão e pela autorredenção".

Com o lançamento, Adele, que tem uma fortuna estimada em 130 milhões de libras -- cerca de R$ 945 milhões -- pode dobrar essa quantia com shows em Las Vegas relacionados ao novo álbum, de acordo com estimativas feitas pelo Daily Mail. Ainda segundo informações do jornal, a "turnê" deve começar em 2022 e terá como base o Resorts World, hotel também escolhido por cantoras como Katy Perry e Carry Underwood.

Ouça a nova música de Adele: