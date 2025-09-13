Em entrevista à Fox News Digital, a esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, revelou que um acidente durante as filmagens de Duro de Matar (1988) pode ter desencadeado um dos primeiros sintomas de demência do ator, a perda auditiva.

Segundo Emma, Bruce não usou proteção auditiva em uma cena debaixo de uma mesa, o que resultou em perda auditiva severa em um ouvido, um problema que persiste até hoje. “Isso tirou grande parte da audição dele. No começo, pensei que fosse apenas idade”, contou. O sintoma, no entanto, também é um dos sinais iniciais da demência.

Por anos, familiares e colegas atribuíram a dificuldade do ator em acompanhar conversas à lesão auditiva. Até suas filhas com Demi Moore, Rumer e Tallulah, mencionaram publicamente o problema. Na época, elas associavam as interrupções ou respostas lentas ao acidente em "Duro de Matar".

Sintomas iniciais eram despercebidos

No livro, Emma compartilha outros sintomas que se destacaram no comportamento do ator, como distanciamento em reuniões familiares, dificuldade em participar de conversas e o reaparecimento da gagueira - algo que ele controlava desde a infância.

Desde que a condição de Bruce foi a público, Emma Heming tem sido cuidadora do marido e porta-voz ativa da demência frontotemporal. Ela busca conscientizar sobre a doença e alertar para a importância de identificar cedo os primeiros sintomas. Seu objetivo é promover informações para que a condição não seja confundida com outras.

"Se eu soubesse o que era DFT, teria agido de forma diferente. Mas ninguém te prepara para isso", enfatizou.

Necessidade de cuidados contínuos

Em agosto, Bruce Willis foi transferido para uma casa de repouso com atendimento médico 24 horas. “É uma das decisões mais difíceis que já tomei, mas sabia que Bruce desejaria isso para nossas filhas acima de tudo”, disse Emma Heming à ABC News, durante a divulgação de seu livro.

A medida tem o objetivo de preservar um ambiente emocional saudável para as filhas do casal, Mabel, de 13 anos, e Evelyn, 11, que o visitam semanalmente, assim como suas filhas mais velhas e seu círculo próximo.