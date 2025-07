Qual é a doença de Bruce Willis? Saiba os sintomas e como fazer o diagnóstico

O ator americano Bruce Willis, de 70 anos, apresentou uma piora significativa no quadro de demência frontotemporal — a afasia — nos últimos meses.

Nesta segunda-feira, 21, o portal norte-americano The Express Tribune, que ouviu fontes próximas ao ator, divulgou que ele já não consegue mais falar, ler ou caminhar. Willis foi diagnosticado em 2022.

A afasia não tem cura e é uma doença neurológica que afeta a capacidade de se comunicar verbalmente e entender a fala de outras pessoas. O ator tem sido cuidado pela esposa, Emma Hemming Willis, e os filhos. No mesmo ano em que recebeu o diagnóstico, o artista se afastou das telonas.

"Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", pontuou.

O que é afasia?

A doença costuma surgir após lesões cerebrais como os acidentes vasculares cerebrais (AVC) que, geralmente, acometem o lado esquerdo do cérebro (hemisfério esquerdo). Nessa área, mais precisamente nas regiões frontais e temporais à esquerda, ficam as redes neurais, que possibilitam as funções cerebrais da linguagem.

Contudo, a doença nem sempre surge de forma abrupta, podendo ser gestada lentamente quando relacionadas a tumores cerebrais ou doenças degenerativas, como alguns tipos de demências (Demência Frontotemporal ou na Doença de Alzheimer).

Outras causas de lesões cerebrais que podem levar às afasias são: abscessos cerebrais, traumas de crânio, esclerose múltipla etc. O tamanho da lesão cerebral e o tipo de doença de base determinam o grau de deficiência da linguagem.

Quais são os sintomas de afasia?

Os sintomas se apresentam, sobretudo, na fala. O enfermo começa a apresentar uma comunicação verbal de frases curtas ou incompletas, tentativas de comunicação que não fazem sentido, troca uma palavra por outra ou troca fonemas por outros fonemas.

Por vezes, demonstrará não entender sobre o que é falado a ele, ou dará uma resposta ou tomará uma atitude não condizente com o contexto da interação.

Como identificar a afasia?

O diagnóstico clínico é feito a partir da constatação dos sinais e sintomas, junto de um diagnóstico topográfico, que define onde está a lesão no cérebro e o diagnóstico etiológico, que é a causa ou doença que levou à afasia. Para tal, são usados exames de tomografia computadorizada e a ressonância magnética.

Qual é o tratamento para afasia?

Ao apresentar os sintomas, deve-se procurar rapidamente um médico, pois a causa pode ser um acidente vascular cerebral (AVC) em andamento. Os AVCs, quando tratados de forma precoce, conseguem poupar o paciente de sequelas.

Além disso, o tratamento para a afasia é feito com programas de reabilitação de linguagem que tem como seu principal pilar a fonoterapia. A terapia envolve a prática de habilidades linguísticas e pode ensinar os pacientes a suprir deficiências verbais. Frequentemente os familiares são incluídos no processo de reabilitação, ajudando com a comunicação dos pacientes.