'A Múmia 4': Brendan Fraser e Rachel Weisz voltam após aprovação do roteiro

O novo capítulo da franquia “A Múmia 4” está em desenvolvimento e promete reunir novamente Brendan Fraser e Rachel Weisz nos papéis de Rick e Evelyn O’Connell. Segundo os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, o retorno do elenco original só aconteceu porque o roteiro convenceu os protagonistas.

Em entrevista à Entertainment Weekly, os cineastas afirmaram que o novo filme mantém o espírito da aventura original, combinando ação, terror e romance. A proposta, segundo eles, é entregar uma produção de grande escala, descrita como “linda, assustadora e grandiosa”, preservando a identidade que marcou os primeiros longas da franquia.

O retorno de Brendan Fraser e Rachel Weisz

De acordo com os diretores, tanto Brendan Fraser quanto Rachel Weisz analisaram cuidadosamente o projeto antes de aceitar participar da sequência. A dupla destacou que o envolvimento dos atores dependeu diretamente da qualidade do texto.

Fraser estrelou "A Múmia" e "O Retorno da Múmia", enquanto Weisz participou dos dois primeiros filmes, mas não esteve em "A Múmia: Tumba do Imperador Dragão". O novo longa marca o reencontro da dupla na franquia após mais de duas décadas.

O que esperar da história de 'A Múmia 4'

Embora detalhes da trama ainda não tenham sido divulgados oficialmente, a produção deve resgatar a dinâmica entre os protagonistas e investir em cenários exóticos e elementos sobrenaturais, marcas registradas da saga.

Os diretores indicaram que o projeto busca equilibrar nostalgia e renovação, dialogando com os fãs antigos e com uma nova geração de espectadores.

A expectativa é que o filme expanda o universo da franquia sem descaracterizar sua essência.

Quando estreia "A Múmia 4"?

“A Múmia 4” tem lançamento previsto para maio de 2028 pela Universal Pictures. O anúncio reacendeu o interesse do público na franquia, considerada uma das mais populares do cinema de aventura dos anos 1990 e 2000.