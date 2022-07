A mulher da casa abandonada: Polícia realiza operação no imóvel

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quarta-feira, 20, um mandado de busca e apreensão no imóvel retratado no Podcast A mulher da casa abandonada.

Segundo reportagem da Folha de São Paulo, os policiais informaram que a mulher não quis abrir a porta e por isso eles arrombaram uma janela para conseguir entrar. Os agentes da operação informaram que o interior da casa está cheio de lixo e com um forte odor de comida estragada.

Com sete episódios publicados, o podcast produzido pelo jornalista Chico Felitti é o mais escutado no Spotify desde seu lançamento em junho. A investigação, porém, contagiou os ouvintes, que passaram a pesquisar mais sobre a mulher do rosto pintado de branco que habita a casa, o crime cometido e, é claro, a casa.

Um inquérito foi aberto no inicio de julho para investigar um possível abandono de incapaz de Margarida Bonetti, moradora e protagonista do podcast. A investigação começou após vizinhos da residência ligarem para delegacias afirmando que uma pessoas com problemas de saúde mental precisava de ajuda.

Segundo o podcast, houve denúncias dos moradores vizinhos sobre possíveis focos de dengue na casa, além do descarte indevido de lixo e excrementos.

O Instituto Luisa Mell entrou na casa para o resgate de dois cachorros. Os animais estão passando por perícia para entender se há maus tratos. Além disso, a mureta da casa foi grafitada com o inscrito "Escravocrata", em alusão ao crime cometido por Margarida Bonetti, e seu marido, Renê Bonetti.

A casa está localizada em uma das áreas mais nobres do bairro, onde passam poucos carros, tem aspecto residencial e proximidade a parques e shoppings. A residência é alvo de disputa judicial entre Margarida e os outros herdeiros.

