Xbox anuncia preços do Cloud Gaming por hora sem Game Pass no Brasil; veja os valores

A Microsoft iniciou testes de uma forma de acesso ao Xbox Cloud Gaming: a compra de horas para jogar pela nuvem, sem necessidade de manter uma assinatura do Game Pass. A modalidade chegou primeiro aos participantes do Xbox Insider, programa que permite experimentar recursos antes do lançamento, com preços promocionais a partir de R$ 6,90 no Brasil.

O formato permite contratar um período de uso do serviço de streaming, tecnologia que transmite os jogos pela internet sem exigir instalação no aparelho. A proposta atende quem joga com menor frequência e prefere comprar horas a pagar uma mensalidade, modelo também adotado por serviços como o NVIDIA GeForce NOW.

Quanto custam os pacotes de horas do Xbox Cloud Gaming?

Nesta etapa dos testes, a empresa oferece três opções de pacotes de horas no mercado brasileiro:

10 horas por R$ 6,90 — equivalente a R$ 0,69 por hora;

25 horas por R$ 14,90 — cerca de R$ 0,60 por hora;

50 horas por R$ 21,90 — cerca de R$ 0,44 por hora.

Os valores são promocionais e podem mudar após o período de lançamento. Segundo as informações divulgadas sobre a modalidade, o tempo adquirido não tem prazo de validade. O acesso também prevê partidas sem anúncios, filas menores e transmissão em alta qualidade.

O que é possível jogar sem o Game Pass?

A compra de horas dispensa a assinatura do Game Pass, mas não dá acesso automático ao catálogo oferecido nos planos do serviço. Para executar um título pago pela nuvem, o usuário precisa possuir o jogo, que também deve ser compatível com a transmissão. Alguns jogos gratuitos selecionados podem ser acessados.

A Microsoft também oferece uma opção gratuita com publicidade para quem deseja experimentar o serviço sem assinatura. Os pacotes de horas acrescentam uma alternativa paga, sem anúncios e com menor tempo de espera.

Por enquanto, a novidade está restrita aos participantes do programa de testes. A previsão divulgada é ampliar o acesso em novembro, mas a disponibilidade para os demais usuários depende do cronograma da empresa.

Assinaturas terão limites de uso na nuvem

O teste dos pacotes ocorre após o anúncio de mudanças no tempo de utilização do Xbox Cloud Gaming incluído nas assinaturas. A partir de novembro de 2026, os limites mensais previstos são de 15 horas no Ultimate, dez horas no Premium e cinco horas no Essential.

Parte dos assinantes atuais, entre eles usuários brasileiros, recebeu comunicados com uma exceção: os limites não seriam aplicados enquanto a renovação automática da assinatura permanecesse ativa.

De acordo com essas mensagens, as restrições valeriam para novas contratações nos mercados contemplados pela exceção. Quem cancelar o plano e voltar a assinar poderá ficar sujeito aos limites atualizados.