'A Hora do Rush 4', com Jackie Chan, é confirmado após pressão de Trump

O filme “A Hora do Rush 4” está oficialmente em produção, com a Paramount responsável pela distribuição do novo capítulo da franquia de comédia policial estrelada por Jackie Chan e Chris Tucker.

O avanço do projeto só ocorreu após uma intervenção direta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pediu pessoalmente que o estúdio retomasse o filme, segundo informações inicialmente divulgadas pelo site americano Semafor.

O longa marca o retorno de Brett Ratner, diretor dos três primeiros filmes, ao comando da série. Sua carreira havia sido interrompida em 2017 após múltiplas acusações de má conduta sexual durante o movimento #MeToo.

Ratner se aproximou da família Trump ao dirigir o documentário “Melania”, adquirido pela Amazon por US$ 40 milhões e com estreia prevista para 30 de janeiro.

A intervenção de Trump

Segundo o Guardian, Ratner tentou por anos viabilizar “A Hora do Rush 4” em Hollywood, sem sucesso, por causa de sua reputação. A Warner Bros., dona da franquia original, permitiu que o projeto fosse oferecido a outros estúdios, mas nenhum queria se associar ao cineasta.

A virada veio quando Trump interveio junto a Larry Ellison, maior acionista e pai do CEO da Paramount Skydance, David Ellison.

Com isso, o estúdio fechou um acordo em que receberá apenas uma taxa fixa pela distribuição cinematográfica do filme, sem participar do financiamento ou do marketing, de acordo com informações da Variety. A Warner Bros., por sua vez, ficará com uma parcela da bilheteria.

O jornalista Matthew Belloni, do Puck, afirmou que a Paramount já garantiu o financiamento e assinou um novo arranjo de distribuição com a Warner.

O jornal britânico The Guardian afirma que o relançamento da franquia faz parte de um esforço mais amplo do governo Trump para reforçar uma imagem de “masculinidade tradicional” na indústria. Neste segundo governo do presidente, atores como Sylvester Stallone, Jon Voight e Mel Gibson foram escolhidos como “embaixadores” informais para Hollywood.

O sucesso da franquia 'A Hora do Rush'

Além do retorno de Ratner, “A Hora do Rush 4” trará novamente Jackie Chan, hoje com 71 anos, e Chris Tucker, que não protagoniza um filme desde “A Hora do Rush 3”, de 2007. Ainda não há previsão de início das filmagens ou de estreia.

A história da franquia começou em 1998 com “A Hora do Rush”, que acompanha dois policiais obrigados a trabalhar juntos para resgatar a filha sequestrada de um diplomata chinês. O filme se tornou um grande sucesso, arrecadando US$ 244 milhões no mundo.

As sequências lançadas em 2001 e 2007 ampliaram o fenômeno, com bilheterias de US$ 347 milhões e US$ 258 milhões, respectivamente, apesar das críticas divididas.