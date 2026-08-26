O que aconteceu no Nepal hoje? 4 pontos sobre os deslizamentos no país

Uma enchente repentina atingiu nesta quarta-feira, 26, o norte do Nepal, próximo à fronteira com o Tibete, na China, deixando pelo menos 903 mortos e 4.247 pessoas desaparecidas.

A força da água atingiu povoados, mercados, estradas e estruturas hidrelétricas e interrompeu uma das principais rotas terrestres entre os dois territórios.

As autoridades nepalesas trabalham com a hipótese de que um terremoto tenha provocado um grande deslizamento de terra, bloqueando o rio Bhote Koshi. A região atingida também concentra atividades turísticas e é utilizada por peregrinos que seguem para o Tibete.

Segundo o Conselho de Turismo do Nepal, ao menos384 turistas foram registrados como desaparecidos, sendo 291 estrangeiros e 93 nepaleses. As equipes de segurança e emergência continuam as buscas, enquanto o governo tenta dimensionar os estragos.

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1. O que provocou a enchente no Nepal?

Um terremoto de magnitude 4,4 foi registrado às 8h37 de quarta-feira no horário local, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro ficou a cerca de 77 quilômetros a noroeste de Kodari, a uma profundidade de 10 quilômetros.

O ministro das Relações Exteriores do Nepal, Shishir Khanal, afirmou que o tremor pode ter provocado um grande deslizamento de terra na região. A massa de terra teria bloqueado o leito do rio Bhote Koshi, acumulando água e provocando a inundação.

“Um terremoto ocorreu às 8h37 de hoje e, devido a isso, aconteceu um grande deslizamento de terra que bloqueou o rio, o que parece ter causado a inundação”, afirmou Khanal durante uma reunião na Câmara dos Representantes, em Katmandu.

A água chegou ao rio Bhote Koshi por volta das 9h15 no horário local, vindo da região tibetana. A enxurrada atingiu com maior intensidade as localidades de Timure, Rasuwagadhi e Syabrubesi, no distrito de Rasuwa.

Apesar da hipótese apresentada pelo governo, as autoridades ainda avaliam as causas e a dimensão da tragédia. O número de mortos também pode aumentar à medida que as equipes avancem nas áreas atingidas.

2. Quantas pessoas morreram e estão desaparecidas?

O porta-voz da polícia do Nepal na província de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmou 903 mortes até o momento. As autoridades, porém, alertam que o número pode aumentar diante da dificuldade de acesso a algumas áreas atingidas.

O Conselho de Turismo do Nepal havia identificado na quarta-feira, ao menos 384 turistas desaparecidos. Do total, 291 são estrangeiros e 93 são cidadãos nepaleses. O levantamento foi feito a partir de informações de diferentes agências de viagens.

Entre os estrangeiros estão 105 cidadãos indianos, 37 indianos não residentes, 17 malaios, 12 britânicos, quatro sul-africanos, três americanos, um australiano e um holandês. A nacionalidade de outras 111 pessoas ainda não foi confirmada.

Há também um número diferente apresentado por uma empresa de turismo. O diretor-geral da Touch Kailash Travels, Bashu Kumar Adhikari, afirmou que a companhia perdeu contato com 390 peregrinos que estavam no Nepal a caminho do Tibete. Segundo ele, a maioria seria de indianos, mas as identidades ainda não haviam sido verificadas.

Mais imagens das terríveis avalanches de lama que atingiram hoje cidades e aldeias na fronteira entre o Tibet e o Nepal. Parece cena de IA, mas infelizmente aconteceu mesmo. pic.twitter.com/QxDvby8qXB — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) August 26, 2026

3. Por que havia tantos turistas na região?

A área atingida é uma importante passagem para viajantes que seguem ao Tibete para participar do Kailash Mansarovar Yatra, uma peregrinação ao Monte Kailash e ao Lago Mansarovar. O trajeto é considerado sagrado por hindus, budistas e jainistas.

Todos os anos, milhares de pessoas viajam à região durante a temporada de peregrinação. A rota passa por áreas próximas à fronteira entre Nepal e China e depende de estradas que foram afetadas pela enchente.

A localidade de Syabrubesi, uma das atingidas, também é ponto de partida da popular rota de trekking de Langtang. A combinação entre atividades turísticas, peregrinação e circulação de moradores fez com que houvesse um número elevado de pessoas na área no momento da enchente.

A água também atingiu Timure e Rasuwagadhi, localidades próximas a uma das principais passagens terrestres entre o Nepal e o Tibete. O trânsito foi interrompido, dificultando o deslocamento de moradores, viajantes e equipes de emergência.

4. Como estão as buscas e quais foram os danos?

O Exército do Nepal mobilizou seis helicópteros para as operações de busca e resgate. Outras oito aeronaves operadas por empresas privadas também foram utilizadas para chegar às áreas afetadas.

Ao menos 29 pessoas haviam sido resgatadas, segundo o porta-voz do Exército nepalês, Rajaram Basnet. As equipes de segurança continuam procurando pessoas desaparecidas e avaliando as condições das localidades atingidas.

A força da água provocou danos em estradas, mercados, povoados e estruturas hidrelétricas. Imagens divulgadas pela polícia mostram o rio em cheia e casas sendo arrastadas pela correnteza.

Moradores relataram a dimensão da destruição. Suman Chalise, professor de 34 anos que estava em Nuwakot, contou ter visto a água arrastar oito ou nove caminhões, além de casas e pessoas.

“Foi absolutamente desolador”, relatou à AFP.

As autoridades ainda não conseguiram determinar a extensão total dos danos. O porta-voz do Exército afirmou que tanto os estragos quanto o número de vítimas podem ser consideráveis.

O mundo está muito louco. E essa enchente relâmpago no Nepal com um céu azul desses? 😥 pic.twitter.com/Pvm7p0IFLz — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) August 26, 2026

*Com EFE e AFP