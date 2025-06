A Feira do Livro 2025: veja a programação, autores convidados, como chegar e tudo que precisa saber

Entre os dias 14 e 22 de junho, a Praça Charles Miller, localizada no bairro do Pacaembu, em São Paulo, recebe a nova edição de A Feira do Livro. O evento reúne uma ampla variedade de autores convidados, incluindo escritores de ficção e não ficção, poetas, ensaístas e pesquisadores, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Ao longo de mais de cem mesas de debate, os participantes discutirão temas variados, abordando desde literatura até questões contemporâneas.

A programação oficial do festival se desenrolará em três espaços distintos: o Palco Petrobras, montado em frente ao Estádio do Pacaembu; o Auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol; e o recém-inaugurado Espaço Rebentos, dedicado às atividades infantis.

Paralelamente, A Feira do Livro contará com eventos adicionais organizados por expositores e parceiros do festival. Esses encontros incluem sessões de autógrafos nos Tablados Literários — três pequenos palcos instalados na praça —, oficinas, ações de troca de livros, distribuição de obras clássicas e até atividades físicas. No total, mais de 250 eventos gratuitos serão oferecidos durante os nove dias do festival.

Confira abaixo os detalhes completos da programação oficial e das atividades nos Tablados Literários, com horários, dias e locais das mesas e outros encontros. Não deixe de conferir também a localização dos espaços no Mapa d’A Feira do Livro.

Quais autores estão confirmados na Feira do Livro?

A primeira lista de convidados inclui cerca de 40 nomes, um quarto do total esperado. A Feira do Livro reunirá grandes nomes da literatura nacional e internacional, contemplando diferentes gêneros e perspectivas.

Desde sua primeira edição, a Feira tem o compromisso de reunir uma diversidade de vozes e perspectivas. Neste ano, o evento também traz autores com forte ligação com a cidade de São Paulo.

Entre os romancistas brasileiros confirmados estão: Aline Bei, Amara Moira, Bia Bracher, Tati Bernardi e Veronica Stigger, além de Edyr Augusto, Ignácio de Loyola Brandão, Marcelo Rubens Paiva e Oscar Nakasato.

O evento também contará com os cronistas Cidinha da Silva e Ricardo Terto, o contista Vinicius Portella, a filósofa Marilena Chaui, o médico e escritor Drauzio Varella, o ator e autor Lázaro Ramos e o economista e filósofo Eduardo Giannetti.

Um dos destaques será uma homenagem a Machado de Assis, cujo aniversário de nascimento será celebrado em um debate com o crítico Hélio de Seixas Guimarães.

A poesia contemporânea brasileira também terá um espaço importante no festival, com a presença de Adriana Lisboa, Cuti, Leonardo Fróes, Laura Liuzzi, Paloma Vidal e Paulo Henriques Britto.

Entre os escritores internacionais confirmados, destacam-se os portugueses Lídia Jorge, Afonso Cruz, Alexandra Lucas Coelho e Fernando Rosas. Já entre os autores de língua espanhola, estarão presentes a chilena Lina Meruane e o argentino Pedro Mairal. Representando os Estados Unidos, a geógrafa Ruth Wilson Gilmore marcará presença no evento.

Temas e debates

A programação contará com discussões sobre temas variados da sociedade brasileira. Entre os convidados que abordarão variados assuntos estão:

Aline Midlej e Edu Lyra , discutindo inovação e combate à pobreza;

, discutindo inovação e combate à pobreza; Martha Nowill , tratando de maternidade e vida familiar;

, tratando de maternidade e vida familiar; Ricardo Cardim, falando sobre sustentabilidade urbana e preservação dos biomas brasileiros;

Neide Rigo, abordando alimentação e vida comunitária;

Mayra Cotta, discutindo relações de gênero no trabalho e na vida pessoal;

Ronilso Pacheco, refletindo sobre o papel das religiões no Brasil contemporâneo;

Lavínia Rocha e Elisama Santos, debatendo questões ligadas à educação;

Yamaluí Kuikuro Mehinaku, representando o pensamento indígena.

Veja a programação completa:

Sábado, 14 de junho

10h15 • Palco Petrobras

ABERTURA - O Ensemble FTM, grupo de músicos experientes do Theatro Municipal de São Paulo que explora novos repertórios, abre A Feira do Livro com uma apresentação que une clássicos como Aquarela do Brasil e o cancioneiro de Luiz Gonzaga a grandes representantes do pop e do samba mais paulistanos, como Rita Lee e Adoniran Barbosa

ABERTURA - O Ensemble FTM, grupo de músicos experientes do Theatro Municipal de São Paulo que explora novos repertórios, abre A Feira do Livro com uma apresentação que une clássicos como Aquarela do Brasil e o cancioneiro de Luiz Gonzaga a grandes representantes do pop e do samba mais paulistanos, como Rita Lee e Adoniran Barbosa 10h30 • Auditório Armando Nogueira

[História e Colonialismo] 50 ANOS DE LIBERDADE - Lídia Jorge, Fernando Rosas e Mário Lúcio / Mediação: Francisco Martinho

[História e Colonialismo] 50 ANOS DE LIBERDADE - Lídia Jorge, Fernando Rosas e Mário Lúcio / Mediação: Francisco Martinho 11h • Espaço Motiva Tablado Literário

LITERATURA BRASILEIRA VIVA: SER NEGRO É UM ÂNGULO DE VISÃO - Vinicius Neves Mariano e Luciany Aparecida / Mediação: Fernando Baldraia

LITERATURA BRASILEIRA VIVA: SER NEGRO É UM ÂNGULO DE VISÃO - Vinicius Neves Mariano e Luciany Aparecida / Mediação: Fernando Baldraia 11h • Tablado Literário Mário de Andrade

O CENTENÁRIO DO INVISÍVEL : DALTON TREVISAN POR OUTROS OLHOS - Noemi Jaffe, João Anzanello Carrascoza e Carlos Marcelo / Mediação: Rogério Faria Tavares

O CENTENÁRIO DO INVISÍVEL : DALTON TREVISAN POR OUTROS OLHOS - Noemi Jaffe, João Anzanello Carrascoza e Carlos Marcelo / Mediação: Rogério Faria Tavares 11h • Tablado Literário das Bancadas

LITERATURA É FANTÁSTICA + ENFRENTANDO MONSTROS: A NARRATIVA HUMANISTA NA LITERATURA ESCRITA POR MULHERES - Rodrigo Santos, Barbara Krauss, Paula Febbe e Ursulla Mackenzie

LITERATURA É FANTÁSTICA + ENFRENTANDO MONSTROS: A NARRATIVA HUMANISTA NA LITERATURA ESCRITA POR MULHERES - Rodrigo Santos, Barbara Krauss, Paula Febbe e Ursulla Mackenzie 11h • Espaço Rebentos

[Música] POCKET-SHOW BARBATUQUES - Barbatuques

[Música] POCKET-SHOW BARBATUQUES - Barbatuques 12h • Palco Petrobras

[Crônica] UM MILHÃO DE RUAS - Fabrício Corsaletti e Ricardo Terto / Mediação: Luana Chnaiderman de Almeida

[Crônica] UM MILHÃO DE RUAS - Fabrício Corsaletti e Ricardo Terto / Mediação: Luana Chnaiderman de Almeida 12h15 • Auditório Armando Nogueira

[Literatura] PALAVRA EXPRESSA: VERONICA STIGGER - Veronica Stigger / Mediação: Leticia Costa

[Literatura] PALAVRA EXPRESSA: VERONICA STIGGER - Veronica Stigger / Mediação: Leticia Costa 12h30 • Espaço Motiva Tablado Literário

ARTE EM CENA, UMA CONVERSA - Vera Hamburger e Carlos Augusto Machado Calil

ARTE EM CENA, UMA CONVERSA - Vera Hamburger e Carlos Augusto Machado Calil 12h30 • Tablado Literário Mário de Andrade

O ARREBATAMENTO DIGITAL E AS NOVAS FORMAS DE FAZER POLÍTICA - Natalia Viana e Vladimir Safatle / Mediação: João Paulo Charleaux

O ARREBATAMENTO DIGITAL E AS NOVAS FORMAS DE FAZER POLÍTICA - Natalia Viana e Vladimir Safatle / Mediação: João Paulo Charleaux 13h • Espaço Rebentos

[Literatura] BATE-PAPO COM SILVANA RANDO - Silvana Rando / Mediação: Maria Cristina Perez Vila

[Literatura] BATE-PAPO COM SILVANA RANDO - Silvana Rando / Mediação: Maria Cristina Perez Vila 13h45 • Palco Petrobras

[História] 40 ANOS DE DEMOCRACIA - Carlos Fico e Eugênio Bucci / Mediação: Flávia Marreiro

[História] 40 ANOS DE DEMOCRACIA - Carlos Fico e Eugênio Bucci / Mediação: Flávia Marreiro 14h • Espaço Motiva Tablado Literário

JOVEM DEMAIS PARA NÃO LEMBRAR - Felipe Poroger e Carol Rodrigues / Mediação: Leandro Sarmatz

JOVEM DEMAIS PARA NÃO LEMBRAR - Felipe Poroger e Carol Rodrigues / Mediação: Leandro Sarmatz 14h • Tablado Literário das Bancadas

AFETOS SÍSMICOS - Rodrigo Carneiro e Paulo Beto

AFETOS SÍSMICOS - Rodrigo Carneiro e Paulo Beto 14h • Tablado Literário Mário de Andrade

DA ALMA E DOS OSSOS - Luiz Felipe Pondé / Mediação: Eduardo Sombini

DA ALMA E DOS OSSOS - Luiz Felipe Pondé / Mediação: Eduardo Sombini 14h15 • Auditório Armando Nogueira

[Literatura] ALFABETO RUSSO - Marina Berri e Bruno Gomide / Mediação: Marina Darmaros

[Literatura] ALFABETO RUSSO - Marina Berri e Bruno Gomide / Mediação: Marina Darmaros 15h • Espaço Rebentos

[Oficina] OS GATOS ALADOS DE URSULA K. LE GUIN - Camila Sardinha

[Oficina] OS GATOS ALADOS DE URSULA K. LE GUIN - Camila Sardinha 15h30 • Palco Petrobras

[História] O FASCISMO QUE FALA PORTUQUÊS - Fernando Rosas e Pedro Doria / Mediação: Joana Salém Vasconcelos

[História] O FASCISMO QUE FALA PORTUQUÊS - Fernando Rosas e Pedro Doria / Mediação: Joana Salém Vasconcelos 15h30 • Espaço Motiva Tablado Literário

CONVERSA SOBRE O CORPO DA LINHA, DE EDITH DERDYK - Edith Derdyk e Manuel da Costa Pinto

CONVERSA SOBRE O CORPO DA LINHA, DE EDITH DERDYK - Edith Derdyk e Manuel da Costa Pinto 15h30 • Tablado Literário Mário de Andrade

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO PAULO COMO NÚCLEOS DE DIFUSÃO DA LITERATURA E DOS HÁBITOS DE LEITURA - Biblioteca Mário de Andrade

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO PAULO COMO NÚCLEOS DE DIFUSÃO DA LITERATURA E DOS HÁBITOS DE LEITURA - Biblioteca Mário de Andrade 16h • Auditório Armando Nogueira

[Poesia] LUGARES ONDE NÃO ESTOU - Paloma Vidal e Laura Liuzzi / Mediação: Tarso de Melo

[Poesia] LUGARES ONDE NÃO ESTOU - Paloma Vidal e Laura Liuzzi / Mediação: Tarso de Melo 17h • Espaço Rebentos

[Poesia] POESIA PARA OS PEQUENOS - Edimilson de Almeida Pereira / Mediação: Tatiana Nascimento

[Poesia] POESIA PARA OS PEQUENOS - Edimilson de Almeida Pereira / Mediação: Tatiana Nascimento 17h • Espaço Motiva Tablado Literário

ZIRALDO ETERNO: LANÇAMENTO DE PEIXE GRANDE - Guto Lins / Mediação: Mauricio Negro

ZIRALDO ETERNO: LANÇAMENTO DE PEIXE GRANDE - Guto Lins / Mediação: Mauricio Negro 17h15 • Palco Petrobras

[Política] ENCONTRO COM MARILENA CHAUI - Marilena Chaui / Mediação: Fernando de Barros e Silva

[Política] ENCONTRO COM MARILENA CHAUI - Marilena Chaui / Mediação: Fernando de Barros e Silva 17h30 • Tablado Literário das Bancadas

SARAU LARANJA ORIGINAL - Beto Furquim, Diuli de Castilhos, Filipe Moreau, Lainara, Renata Py e Viviane Ka / Apresentação: Germana Zanettini

SARAU LARANJA ORIGINAL - Beto Furquim, Diuli de Castilhos, Filipe Moreau, Lainara, Renata Py e Viviane Ka / Apresentação: Germana Zanettini 17h45 • Auditório Armando Nogueira

[Literatura] O ESCUTADOR - Carlos Marcelo

[Literatura] O ESCUTADOR - Carlos Marcelo 19h • Palco Petrobras

[Meio ambiente] DO RIO NEGRO AO TIETÊ - Drauzio Varella e Ricardo Cardim / Mediação: Maria Guimarães

Domingo, 15 de junho

10h15 • Palco Petrobras

[Poesia] CONEXÃO AFRO-ATLÂNTICA - Cuti e Mário Lúcio

[Poesia] CONEXÃO AFRO-ATLÂNTICA - Cuti e Mário Lúcio 10h30 • Auditório Armando Nogueira

[Desigualdades] 40 ANOS DE DEMOCRACIA: DESIGUALDADES - Mariana Almeida e Pedro Fernando Nery / Mediação: Rafael Cariello

[Desigualdades] 40 ANOS DE DEMOCRACIA: DESIGUALDADES - Mariana Almeida e Pedro Fernando Nery / Mediação: Rafael Cariello 11h • Espaço Rebentos

[Música] POCKET-SHOW FERA NENÉM - Gustavo Cabelo, Peri Pane e Lia Biserra

[Música] POCKET-SHOW FERA NENÉM - Gustavo Cabelo, Peri Pane e Lia Biserra 11h • Espaço Motiva Tablado Literário

FLORES NO ASFALTO - Ricardo Cardim e Neide Rigo

FLORES NO ASFALTO - Ricardo Cardim e Neide Rigo 11h • Tablado Literário Mário de Andrade

OS QUILOMBOS DE ONTEM E DE HOJE - Marina Lourenço e Tayguara Ribeiro / Mediação: Bianca Tavolari

OS QUILOMBOS DE ONTEM E DE HOJE - Marina Lourenço e Tayguara Ribeiro / Mediação: Bianca Tavolari 11h • Tablado Literário das Bancadas

A LITERATURA RUSSA DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO 20 A PARTIR DA OBRA DE IVAN BÚNIN E ANDREI PLATÔNOV - Anna Cunha e Irineu Franco Perpétuo e Maria Vragova

A LITERATURA RUSSA DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO 20 A PARTIR DA OBRA DE IVAN BÚNIN E ANDREI PLATÔNOV - Anna Cunha e Irineu Franco Perpétuo e Maria Vragova 12h • Palco Petrobras

[Memórias e Família] DIANTE DA LEMBRANÇA - Lídia Jorge / Mediação: Luana Chnaiderman de Almeida

[Memórias e Família] DIANTE DA LEMBRANÇA - Lídia Jorge / Mediação: Luana Chnaiderman de Almeida 12h15 • Auditório Armando Nogueira

[Poesia] ENCONTRO COM EDIMILSON DE ALMEIDA PEREIRA - Edimilson de Almeida Pereira

[Poesia] ENCONTRO COM EDIMILSON DE ALMEIDA PEREIRA - Edimilson de Almeida Pereira 12h30 • Espaço Motiva Tablado Literário

MUITO ALÉM DA PSIQUIATRIA - Vera Iaconelli e Juliana Belo Diniz / Mediação: Claudia Colucci

MUITO ALÉM DA PSIQUIATRIA - Vera Iaconelli e Juliana Belo Diniz / Mediação: Claudia Colucci 12h30 • Tablado Literário Mário de Andrade

LANÇAMENTO DE COISAS PRESENTES DEMAIS - Flávia Péret e Paloma Vidal

LANÇAMENTO DE COISAS PRESENTES DEMAIS - Flávia Péret e Paloma Vidal 12h30 • Tablado Literário das Bancadas

MODOS DE FAZER: O QUE UMA INSTITUIÇÃO DE ARTE FAZ? COMO UMA INSTITUIÇÃO DE ARTE É FEITA? - Benjamin Seroussi e Laura Daviña / Mediação: Diogo Moraes

Confira o mapa da Feira do Livro

Se quiser baixar o mapa da Feira do Livro, acesse esse link.

Como chegar à Feira do Livro?

A Praça Charles Miller está situada em uma área central, embora não muito próxima a estações de metrô. As mais próximas são Barra Funda e Marechal Deodoro (Linha 3-Vermelha), além da Estação Clínicas (Linha 2-Verde), todas localizadas a cerca de 1,5 km do local. Mesmo assim, utilizar transporte público é a melhor opção.

Neste ano, a Motiva Trilhos, responsável pela operadora da Linha 4-Amarela, disponibilizará vans gratuitas que partirão da Estação Paulista para o evento. O serviço estará disponível todos os dias durante a feira, com funcionamento nos finais de semana e feriados das 10h às 21h, e nos dias úteis das 12h às 21h.

O ponto de embarque e desembarque será na rua Consolação, 2381, próximo ao cinema Rêag Belas Artes. A marca disponibilizará sinalização exclusiva no local para indicar o ponto de acesso.