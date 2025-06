'CEOs longevos pensam como atletas'; veja trecho do livro de autor referência em alta performance

Nem sempre ter mais tempo é o melhor caminho para alcançar a alta performance. Esse é o conceito defendido pelo brasileiro Rodrigo Perez, referência internacional no treinamento de atletas de elite, como Gabriel Medina, Adriano de Souza, Joel Parkinson e Chloe Covell. Para Perez, mais importante do que ter horas extras para treinar é ter a energia e o corpo preparados para sustentar o desempenho ao longo do tempo. Esse conceito esportivo pode ser aplicado também ao mundo dos negócios, como mantra para os CEOs. Com essa filosofia, ele lança seu livro A Arte da Longevidade (R$ 79 na Amazon), que compartilha sua metodologia para alcançar a alta performance de forma sustentável.

Rodrigo Perez, que está radicado na Austrália há 20 anos, é um especialista em integrar técnicas de respiração, neurociência aplicada, fortalecimento funcional e mentalidade resiliente. A metodologia vai além de treinos extenuantes. Para ele, não adianta conquistar títulos se o corpo não aguenta a jornada. "Alta performance real é a que dura", afirma o treinador. O conceito de longevidade é central em seu trabalho, já que ele acredita que a consistência e o cuidado contínuo com o corpo são fundamentais para um desempenho de excelência que se mantém ao longo dos anos, não apenas em picos isolados.

Perez traz para o Brasil as mesmas estratégias que ajudaram campeões mundiais a conquistarem títulos e que podem ser aplicados a executivos. Ele compartilha com os leitores do livro os ensinamentos adquiridos ao longo de 25 anos de carreira, afirmando que a consistência é muito mais valiosa do que momentos de intensidade extrema, como os típicos "sprints" em treinos. Veja um trecho exclusivo do livro.

Trecho do livro

CEOs, Vocês Não Precisam de Mais Tempo. Precisam de Mais Energia.

Por Rodrigo Perez, fundador do Holistic Pro Health e autor de A Arte da Longevidade

“Você não gerencia o tempo. Você gerencia a energia que dá sentido ao seu tempo.”

Em um cenário corporativo onde pressão, decisões e metas parecem não dar trégua, uma verdade precisa ser dita: tempo não é seu ativo mais valioso. Energia é.A forma como você gerencia sua energia — física, mental, emocional e até espiritual — é o que define se você entra em burnout… ou em flow.

Essa é a base do Capítulo 8 do livro A Arte da Longevidade, obra que escrevi após mais de 15 anos treinando atletas de elite, CEOs e empreendedores de alta performance. Um livro que hoje se mostra urgente para líderes que querem mais do que entregar resultados — querem continuar lúcidos, fortes e vivos para desfrutar deles.

A Nova Moeda do Sucesso: Energia

Ao contrário do que se prega nos MBAs, o verdadeiro CEO do futuro não é o mais produtivo — é o mais energético. E não me refiro a energia “motivacional”, mas sim a uma capacidade fisiológica real de manter clareza, foco e estabilidade emocional ao longo dos dias.

Seu sistema nervoso é o maestro. Se ele estiver desregulado, você pode ter tempo, equipe e recursos — mas não terá presença, visão nem decisão de impacto.

Três pilares da energia aplicada à liderança

Com base no Capítulo 8 do livro, compartilho os três princípios que todo CEO precisa adotar imediatamente:

1. Proteger a energia:

Evite vazamentos ocultos — como excesso de decisões triviais, junk food, excesso de telas e reuniões improdutivas.

Prática executiva: Automatize sua manhã. Elimine decisões pequenas. Proteja sua energia cognitiva para o que realmente importa.

2. Renovar a energia:

Você não é uma máquina. Energia é cíclica. Recuperar entre picos é o segredo dos grandes.

Prática executiva: Respirações profundas antes de reuniões críticas. 15 minutos de caminhada pós-almoço. Sono profundo como prioridade, não luxo.

3. Direcionar a energia:

Não basta ter energia. É preciso saber onde colocá-la.

Prática executiva: Use blocos de “deep work” para decisões complexas. Evite multitarefas. Delegue com clareza e intencionalidade.

Cuidado com os "atalhos"

Café, açúcar, pré-treinos e excesso de estímulo digital só espreme o que resta da sua energia. Eles não renovam — eles cobram. Ao longo do tempo, CEOs que vivem nesse ciclo entram em estados crônicos de fadiga, ansiedade e impulsividade.

A verdadeira energia vem de um ecossistema equilibrado:️️️ Sol na manhã; Respiração nasal profunda; Alimentação anti-inflamatória; Movimento consciente; Regulação emocional

CEOs longevos pensam como atletas

Atletas de elite não treinam o tempo todo. Eles treinam, recuperam e otimizam cada detalhe do sistema que os mantém no jogo.

Por que seria diferente com você?

Você lidera centenas de pessoas, influencia mercados e decisões milionárias.Não faz sentido você negligenciar o seu próprio sistema operacional.

O chamado à nova liderança

O Capítulo 8 de "A Arte da Longevidade" é um manifesto. Um convite para CEOs que entendem que não há performance no caos interno. É um roteiro prático, embasado na ciência da longevidade, para líderes que querem alcançar resultados extraordinários — sem pagar o preço com a própria saúde.