A Feira do Livro, em SP, anuncia a primeira leva de autores convidados; veja quem estará na edição

A Feira do Livro anunciou nesta terça-feira, 25, os primeiros nomes que participarão de sua quarta edição. O festival está marcado para os dias 14 a 22 de junho na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo.

A programação oficial será distribuída em dois espaços principais: o Palco da Praça, montado em frente ao Estádio do Pacaembu, e o Auditório Armando Nogueira, dentro do Museu do Futebol. Além disso, três Tablados Literários, espalhados por uma área de 15 mil metros quadrados, receberão atividades organizadas pelos expositores. A agenda completa será divulgada no final de abril.

Em 2024, a Feira do Livro reuniu 170 autores e recebeu um público de 64 mil pessoas. Para 2025, a expectativa é ainda maior: com o retorno ao feriadão de Corpus Christi, os organizadores estimam que o evento possa atrair até 110 mil visitantes ao longo dos nove dias de atividades.

Desta vez, o evento também será marcada pela celebração dos 40 anos da redemocratização do Brasil, relembrando o papel histórico da Praça Charles Miller nas mobilizações políticas do período. "Se em 2024 lembramos os 60 anos do Golpe de 1964, em 2025 vamos celebrar o retorno da democracia, que teve na mesma praça Charles Miller um de seus palcos mais importantes”, diz Paulo Werneck, um dos organizadores da Feira.

Temas como desigualdade social, meio ambiente, ciência, cultura afro-brasileira e literatura infantojuvenil estarão no centro dos debates. De acordo com Werneck, o propósito é fornecer um apanhado do melhor da produção editorial brasileira na ficção, na poesia e na não ficção. “Sendo o festival literário de São Paulo, desde a primeira edição temos uma atenção à multiplicidade de vozes e também aos autores paulistanos. Este ano estamos felizes em anunciar a presença de um grupo representativo dos escritores que nasceram ou fizeram sua carreira na cidade, ou a representaram em seus livros.”

Com cerca de 150 expositores já confirmados, a Feira reunirá editoras de todos os portes, de grandes empresas a independentes, refletindo o dinamismo do mercado editorial brasileiro.

Quais autores estão confirmados na Feira do Livro?

A primeira lista de convidados inclui cerca de 40 nomes, um quarto do total esperado. A Feira do Livro reunirá grandes nomes da literatura nacional e internacional, contemplando diferentes gêneros e perspectivas.

Desde sua primeira edição, a Feira tem o compromisso de reunir uma diversidade de vozes e perspectivas. Neste ano, o evento também traz autores com forte ligação com a cidade de São Paulo.

Entre os romancistas brasileiros confirmados estão: Aline Bei, Amara Moira, Bia Bracher, Tati Bernardi e Veronica Stigger, além de Edyr Augusto, Ignácio de Loyola Brandão, Marcelo Rubens Paiva e Oscar Nakasato.

O evento também contará com os cronistas Cidinha da Silva e Ricardo Terto, o contista Vinicius Portella, a filósofa Marilena Chaui, o médico e escritor Drauzio Varella, o ator e autor Lázaro Ramos e o economista e filósofo Eduardo Giannetti.

Um dos destaques será uma homenagem a Machado de Assis, cujo aniversário de nascimento será celebrado em um debate com o crítico Hélio de Seixas Guimarães.

A poesia contemporânea brasileira também terá um espaço importante no festival, com a presença de Adriana Lisboa, Cuti, Leonardo Fróes, Laura Liuzzi, Paloma Vidal e Paulo Henriques Britto.

Entre os escritores internacionais confirmados, destacam-se os portugueses Lídia Jorge, Afonso Cruz, Alexandra Lucas Coelho e Fernando Rosas. Já entre os autores de língua espanhola, estarão presentes a chilena Lina Meruane e o argentino Pedro Mairal. Representando os Estados Unidos, a geógrafa Ruth Wilson Gilmore marcará presença no evento.

Temas e debates

A programação contará com discussões sobre temas variados da sociedade brasileira. Entre os convidados que abordarão variados assuntos estão: