'A Fazenda 18': enquete aponta qual peão deve escapar da roça com folga

A "Fazenda 18" chegou à sétima roça da edição. Nesta quinta-feira, 5, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Eduarda Braum, Renata Del Bianco e Rikardo Negro.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Até as 8h30, já foram apurados 271.133 pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Rikardo está sendo eliminado, com 10,68% dos votos.

Eduarda aparece em primeiro lugar, com 75,01%, e Renata em segundo, com 14,31%.

Resultados

Sites (voto da torcida): Eduarda 66,84% x Renata 16,96% x Rikardo 16,20%

YouTube: Eduarda 77,95% x Renata 13,41% x Rikardo 8,64%

Twitter: Eduarda 74,48% x Renata 17,39% x Rikardo 8,13%

Instagram: Eduarda 74,91% x Renata 12,45% x Rikardo 12,64%

x Rikardo 12,64% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Eduarda 75,01% x Renata 14,31% x Rikardo 10,68%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.