Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Mercado Bitcoin diz que plataforma voltará ao ar no dia 9, mas só para consulta de saldo

Corretora vai liberar as funcionalidades de maneira faseada enquanto faz testes para verificar a segurança depois do ciberataque do começo da semana

Fachada da sede do Mercado Bitcoin

Fachada da sede do Mercado Bitcoin

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11h01.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

O Mercado Bitcoin (MB) comunicou aos clientes que a plataforma voltará a funcionar, de maneira gradual, a partir da próxima segunda-feira, 9. A corretora de criptomoedas brasileira sofreu um ataque hacker no começo desta semana e, desde então, os usuários não tem conseguido acessar suas contas nem para verificar os saldos que possuem em moedas digitais ou reais.

De acordo com o MB, o acesso em um primeiro momento será apenas pelo site em desktop e focará na consulta de saldos, extratos, patrimônio e investimentos. As demais funcionalidades, tais quais transferências, saques e negociações, voltarão nas próximas etapas, que serão comunicadas pela exchange. A demora se daria a testes que estão em curso para garantir que a plataforma está segura. 

"Os ativos dos clientes estão garantidos pelo Mercado Bitcoin, que já conseguiu bloquear mais de US$ 15 milhões. A empresa segue atuando para a recuperação de valores e recomporá, com recursos próprios, os ativos envolvidos no incidente", diz a empresa.

Mais de R$ 200 milhões desviados

O MB reconhece o roubo de US$ 36,3 milhões no ataque hacker, mas empresas de análise de blockchain falam em valores maiores. A Arkham Intelligence estimou o roubo em US$ 46 milhões e a Chainalysis falou em "aproximadamente" US$ 49 milhões.

"Mobilizamos imediatamente nossa equipe global de investigadores para liderar a resposta baseada em inteligência em blockchain, trabalhando em estreita colaboração com o Mercado Bitcoin, autoridades policiais e parceiros do setor para ajudar a bloquear cerca de US$ 10 milhões em fundos roubados", afirmou a Chainalysis.

A Arkham disse que o hacker conseguiu vender US$ 10,55 milhões, o equivalente a R$ 57,5 milhões, daquilo que roubou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCorretorasHackers

Mais de Future of Money

OKX anuncia aplicativo de dólar para brasileiros e cartão internacional

Hacker do Mercado Bitcoin conseguiu vender R$ 57,5 milhões do roubo, diz Arkham

Bitcoin sobe 4% com percepção de que democratas não trarão grande retrocesso a cripto

Citi indica ETFs de bitcoin e ether a clientes alta renda

Mais na Exame

Pop

'A Fazenda 18': enquete aponta qual peão deve escapar da roça com folga

Mercados

Ibovespa sobe pelo 2º dia mesmo com pausa do Copom; dólar cai

Ciência

Janaína Barbosa: o que é o choque anafilático que teria causado a morte da ex-apresentadora?

Brasil

Imposto do pecado terá alíquotas de até 66,7% para cigarro e bebidas; veja produtos