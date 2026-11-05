Mercado Bitcoin diz que plataforma voltará ao ar no dia 9, mas só para consulta de saldo

O Mercado Bitcoin (MB) comunicou aos clientes que a plataforma voltará a funcionar, de maneira gradual, a partir da próxima segunda-feira, 9. A corretora de criptomoedas brasileira sofreu um ataque hacker no começo desta semana e, desde então, os usuários não tem conseguido acessar suas contas nem para verificar os saldos que possuem em moedas digitais ou reais.

De acordo com o MB, o acesso em um primeiro momento será apenas pelo site em desktop e focará na consulta de saldos, extratos, patrimônio e investimentos. As demais funcionalidades, tais quais transferências, saques e negociações, voltarão nas próximas etapas, que serão comunicadas pela exchange. A demora se daria a testes que estão em curso para garantir que a plataforma está segura.

"Os ativos dos clientes estão garantidos pelo Mercado Bitcoin, que já conseguiu bloquear mais de US$ 15 milhões. A empresa segue atuando para a recuperação de valores e recomporá, com recursos próprios, os ativos envolvidos no incidente", diz a empresa.

Mais de R$ 200 milhões desviados

O MB reconhece o roubo de US$ 36,3 milhões no ataque hacker, mas empresas de análise de blockchain falam em valores maiores. A Arkham Intelligence estimou o roubo em US$ 46 milhões e a Chainalysis falou em "aproximadamente" US$ 49 milhões.

"Mobilizamos imediatamente nossa equipe global de investigadores para liderar a resposta baseada em inteligência em blockchain, trabalhando em estreita colaboração com o Mercado Bitcoin, autoridades policiais e parceiros do setor para ajudar a bloquear cerca de US$ 10 milhões em fundos roubados", afirmou a Chainalysis.

A Arkham disse que o hacker conseguiu vender US$ 10,55 milhões, o equivalente a R$ 57,5 milhões, daquilo que roubou.

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