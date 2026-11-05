Quando montar a árvore de Natal em 2026? Veja a data e entenda a tradição

Quem segue a tradição católica pode marcar no calendário o domingo, dia 29 de novembro, para montar a árvore de Natal em 2026. A data abre o Advento, período de preparação para a celebração do nascimento de Jesus.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) recomenda montar a árvore no primeiro domingo do Advento. A data funciona como referência para a decoração de casa, e cada família pode escolher quando tirar os enfeites da caixa.

Por que a data muda a cada ano?

O Advento começa no domingo seguinte à celebração de Cristo Rei e abrange os quatro domingos que antecedem o Natal. Como o dia da semana em que cai 25 de dezembro varia de um ano para outro, a abertura do período pode ficar no fim de novembro ou no início de dezembro.

Em 2026, os domingos do Advento caem em 29 de novembro, 6, 13 e 20 de dezembro. A montagem da árvore no primeiro deles marca, dentro de casa, o início da preparação para a festa.

A fórmula uma árvore de Natal perfeita (Getty Images/Getty Images)

O que a árvore simboliza?

A tradição de enfeitar pinheiros tem raízes no norte da Europa, segundo a CNBB. Como pinheiros e abetos mantêm a folhagem verde durante o inverno, essas árvores passaram a simbolizar a vida. Na leitura cristã, as luzes da decoração remetem a Jesus.

O presépio pode ser montado junto com a árvore. Enquanto os galhos verdes e as luzes carregam um significado simbólico, o presépio representa a cena do nascimento de Jesus em Belém.

Quando desmontar a árvore de Natal?

Pelo costume popular, a árvore e o presépio são desmontados no Dia de Reis, em 6 de janeiro de 2027, uma quarta-feira. A data recorda a visita dos Reis Magos ao menino Jesus.

No calendário litúrgico católico, o Tempo do Natal segue até a festa do Batismo do Senhor. Para quem segue o costume do Dia de Reis, o dia 6 é a referência para guardar os enfeites até o próximo fim de ano.