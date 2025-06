5 dicas poderosas do ChatGPT para transformar sua rotina e aumentar sua felicidade

Muitas vezes nos vemos passando horas no celular, navegando pelas redes sociais e buscando fontes de dopamina imediatas que acreditamos serem essenciais para a felicidade. Entretanto, viver dessa maneira pode resultar em um aumento significativo da ansiedade e uma sensação constante de insatisfação.

Um estudo recente, envolvendo universidades dos Estados Unidos e Ásia, mostrou que o tempo que passamos no celular pode influenciar diretamente em sentimentos negativos ao longo dos dias.

A especialista em prompt do ChatGPT, Jodie Cook, escreveu um artigo para a Forbes onde lista cinco maneiras de usar o chat de inteligência artificial para melhorar o bem-estar e proporcionar felicidade genuína, mudando alguns pontos na rotina.

Confira as dicas abaixo:

Descubra o que está drenando sua energia

Muitas coisas que geram desconforto em nosso dia a dia podem passar despercebidas. Sejam notificações do trabalho, compromissos agendados e até relações humanas pode ir drenando a sua energia. Por isso, é necessário identificar esses fatores para se proteger e melhorar seu bem-estar.

Prompt:



“Com base no que você sabe sobre mim pelas nossas conversas, quais hábitos ou comportamentos sutis podem estar me causando estresse leve todos os dias? Procure padrões na minha rotina, hábitos digitais, estilo de trabalho e interações sociais que possam estar drenando minha energia. Para cada hábito, sugira uma pequena mudança prática que eu possa implementar amanhã. Peça mais detalhes se necessário.”

Reflita sobre as pessoas da sua rotina

As cinco pessoas com quem você mais convive podem moldar seu jeito de pensar, agir e sentir. Algumas te incentivam a crescer, enquanto outras podem acabar te limitando. Entender essa dinâmica permite valorizar as relações positivas e ajustar ou afastar as negativas.

Prompt:



“Com base em nossas conversas anteriores, me ajude a analisar as cinco pessoas que mais influenciam meu humor e mentalidade. Para cada uma, avalie: 1) Se essa pessoa geralmente eleva ou drena minha energia; 2) Formas específicas como ela impacta meu pensamento e comportamento; 3) Quais limites ou mudanças poderiam melhorar nossa relação. Depois, sugira um plano de ação prático para fortalecer as influências positivas ou lidar melhor com as desafiadoras. Me incentive a usar o modo voz.”

Alinhe seu tempo com seus valores reais

Sua agenda mostra o que você de fato prioriza, não o que diz valorizar. Tempo com a família, cuidado com o corpo, momentos de criação... tudo isso tende a ser deixado de lado por hábitos automáticos e outras urgências, por exemplo. Dar atenção a essas tarefas pode sinalizar o que precisa ser mudado.

Prompt:



"Analise o que meu calendário revela sobre meus valores e prioridades reais. Com base em nossas conversas anteriores, reveja como gasto meu tempo e identifique onde há divergência entre meus valores declarados e minha rotina diária. Em seguida, sugira 3 mudanças específicas no calendário que alinhem melhor minhas ações com o que importa para mim. O que uma versão melhor de mim faria de diferente? Inclua tanto adições (novos blocos de tempo) quanto subtrações (coisas para eliminar ou reduzir). [Envie uma imagem do seu calendário]”

Troque velocidade por presença

Em uma rotina corrida, muitas vezes damos prioridade a fazer as tarefas diárias com rapidez. Isso pode ser eficiente momentaneamente, mas acaba afastando o presente e gerando muita ansiedade. O ChatGPT pode ajudar a te desacelerar e voltar a prestar mais atenção no que realmente é necessário.

Prompt:



“Crie uma pergunta de planejamento diário poderosa que me ajude a escolher alegria em vez de velocidade. A pergunta deve me fazer repensar como encaro o dia, ajudando a priorizar experiências significativas e satisfação, e não apenas velocidade e produtividade. Depois de sugerir a pergunta, explique por que ela funciona do ponto de vista psicológico e como ela desafia meus padrões atuais. Em seguida, indique 3 momentos do meu dia em que devo parar e me fazer essa pergunta para obter o maior impacto possível.”

Quebre o ciclo de vício no celular

Assim que desliga o alarme, você já corre para abrir as redes sociais e ver o que está acontecendo na internet, acertei? Esse costume é muito prejudicial ao despertar e pode mudar rapidamente a maneira como você enxerga seu dia. Ao evitar utilizar o celular logo cedo, as coisas ao longo da rotina vão ganhar mais clareza e você vai conseguir definir as prioridades certas para seu dia.

Prompt:



“Com base no que você sabe sobre mim, se eu ficasse longe do celular até às 11h todos os dias, quais melhorias específicas eu poderia perceber no meu humor, produtividade e felicidade geral? Crie um retrato detalhado de como minhas manhãs poderiam ser diferentes. Depois, forneça 4 estratégias práticas para me ajudar a construir e manter esse hábito, incluindo como lidar com desafios como expectativas de trabalho e o impulso de checar notificações.”

A felicidade deve ser uma escolha

Apesar de alguns acreditarem que a felicidade é 'sorte', muitas vezes uma pequena alteração na rotina pode te levar para um caminho mais iluminado e feliz. Jodie Cook relembra que a felicidade vem de escolhas conscientes, que devem ser feitas todos os dias.

"Esses prompts mostram o caminho. O resto depende de você. Escolha melhor o que consome. Remova os motivos para não ser feliz. Veja sua vida se transformar", a especialista conclui à Forbes.