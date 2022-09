21 de setembro: qual a origem do Dia da Paz?

Nesta quarta-feira, 21, é comemorado o Dia Internacional da Paz, uma data para celebrar a importância da união entre povos e nações do mundo inteiro. A celebração é uma iniciativa da ONU (Organizações das Nações Unidas) e foi comemorada pela primeira vez de em 1982.

O Dia Internacional da Paz é repleto de atividades ao redor do mundo e a cada ano é escolhido um tema para reflexão. O objetivo principal da data, é que as pessoas se conscientizem e realizem ações para a paz. Apesar de ser celebrado no dia 21 de setembro, o Dia mundial da paz é comemorado no dia 1 de janeiro.

Qual a origem do Dia da Paz?

O Dia Internacional da Paz foi instituído em 1981 pela Assembleia Geral da ONU. Em 2001, duas décadas depois, a assembleia votou por unanimidade que a data seria um período de não-violência e cessar-fogo. A celebração é com o intuito de conscientizar as pessoas a se sensibilizarem para a necessidade de paz no mundo.

Veja 5 frases de personalidades sobre o Dia da Paz

A paz exige quatro condições essenciais: verdade, justiça, amor e liberdade. - João Paulo II

Deixem o outro mundo em paz! O mistério está aqui! - Mario Quintana

Em tempo de paz convém ao homem serenidade e humildade; mas quando estoura a guerra deve agir como um tigre! - William Shakespeare