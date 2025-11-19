Pop

20 de novembro: vai trabalhar no feriado? Saiba seus direitos

Empresas não são obrigadas a conceder a sexta-feira, mas ponto facultativo pode criar emenda de quatro dias

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08h03.

Última atualização em 19 de novembro de 2025 às 08h05.

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, tornou-se feriado nacional em 2024, com validade para os 26 estados e os 5.570 municípios do país.

Neste ano, a data ocorre em uma quinta-feira. A depender da política interna de cada empresa e da administração pública, pode haver ponto facultativo na sexta-feira, 21, criando um feriado prolongado.

A legislação não obriga o empregador a conceder a emenda. Empresas com banco de horas podem utilizar o período para compensações.  

Quem tem direito à folga?

O feriado se aplica a todos os trabalhadores que não atuam em atividades essenciais. As exceções devem estar previstas em convenções coletivas, especialmente em setores como saúde, transporte, energia, comunicações e serviços funerários.

Quais são os direitos garantidos pela CLT?

Pelo regime geral da CLT:

  • Pagamento em dobro: acréscimo de 100% sobre o valor do dia trabalhado.

  • Folga compensatória: pode ser concedida em outro dia, mediante acordo entre as partes.

Regimes de trabalho com regras específicas

  • Escala 12x36: o pagamento em dobro pode ser dispensado se houver folga, salvo previsão contrária na convenção coletiva.

  • Trabalho intermitente: o pagamento em feriado deve ser em dobro, a não ser que se compense com folga prevista.

Setores essenciais e exceções

Trabalhadores de setores como saúde, transporte e segurança podem atuar normalmente em feriados. As condições devem ser definidas por convenções específicas. Além disso, leis municipais podem regular o trabalho em domingos e feriados.

Como o trabalhador deve proceder?

  • Verifique sua convenção coletiva de trabalho.

  • Em caso de dúvidas, procure orientação no sindicato ou converse com seu empregador.

Qual o significado da data?

O dia 20 de novembro faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do Brasil colonial, em 1695.

Em 2025, a data será o último feriado prolongado antes do Natal.

