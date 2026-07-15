20 anos de Twitter: relembre memes que marcaram a história da rede

Em duas décadas, o Twitter ("X", desde 2022) deixou de ser uma plataforma de mensagens curtas para se tornar um dos maiores motores da cultura da internet. Foi ali que acontecimentos em tempo real ganharam novos significados, frases viraram bordões e vídeos aparentemente comuns entraram para o imaginário coletivo.

Muitos dos memes mais lembrados pelos brasileiros nasceram ou explodiram graças ao alcance da rede. Alguns conteúdos resistiram ao tempo e seguem sendo usados como reação, piada ou referência até hoje. Relembre dez deles:

"Calma, galera. Tudo vai passar depois da Copa 2014"

Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2010, o ex-jogador Petković publicou uma mensagem tentando acalmar os ânimos dos torcedores. A frase "Calma, galera. Tudo vai passar depois da Copa 2014" ganhou um novo significado após a goleada de 7 a 1 que a Alemanha aplicou nos brasileiros na semifinal da Copa do Mundo de 2024.

Tweet do ex-jogador Petkovic entrou para a história da internet (Reprodução / X)

"Coragem, Felipão"

Horas antes da semifinal entre Brasil e Alemanha, em 2014, o jornalista André Rizek publicou a frase "Coragem, Felipão! O meio-campo da Alemanha não marca muito. Escala o Willian. Deixa os 3 volantes para depois. Joga sem medo. Como Brasil...". Após a derrota por 7 a 1, a postagem virou símbolo da tragédia esportiva e passou a ser compartilhada em qualquer situação considerada um desastre anunciado.

Coragem, Felipão! O meio-campo da Alemanha não marca muito. Escala o Willian. Deixa os 3 volantes para depois. Joga sem medo. Como Brasil... — André Rizek (@andrizek) July 7, 2014

A "diferentona"

Em 2015, uma usuária do X publicou 'será que eu sou a única pessoa que…' sim só tu just you pioneira inovadora vanguardista 7 bilhão de pessoa no mundo mas VC", o tweet viralizou, invadiu outras redes e virou uma expressão popular, conhecida como "Diferentona". O curioso é que, no tweet original, a autora não citou o termo "diferentona".

Meme "diferentona" foi criado há mais de 10 anos e ainda faz sucesso na internet (Reprodução / X)

O homem no necrotério tocando berimbau

Poucos vídeos representam tão bem o humor caótico da internet brasileira quanto a gravação de um homem tocando berimbau dentro de um necrotério. O contraste entre o ambiente e a cena absurda transformou o registro em um clássico compartilhado durante anos.

“ridículo homem que trabalha em necrotério e toca berimbau no horário de almoço” eu sendo horroroso: pic.twitter.com/KENYnlDlDI — lucca (@lucca) February 3, 2023

"Tô chegando com os refrii, rapaziada"

Neymar também entrou para a história dos memes quando, em 2011, apareceu dizendo "Tô chegando com os refrii, rapaziada". A fala simples ganhou vida própria nas redes e passou a ilustrar qualquer chegada descontraída entre amigos.

To chegando com os refrii rapaziada !! — Neymar Jr (@neymarjr) June 21, 2011

Dinho Ouro Preto e o "Norvana"

Em 2013, Dinho Ouro Preto usou seu perfil na rede social para refletir sobre a falta que faz uma banda que unisse todas as tribos. Mas o músico cometeu um erro de digitação e, em vez de "Nirvana", escreveu "Norvana". A pequena confusão foi vista com bom humor pelos usuários, que passaram a replicar a frase em diversas ocasiões, entrando para o hall dos tweets inesquecíveis da rede social.

falta uma banda q una todas as tribos.Como foi o Norvana — Dinho Ouro Preto (@dinhoouropreto) April 3, 2013

Chaves em "situação de barril"

Em 2020, uma usuária marcou a história do X ao descrever as mazelas do seriado "Chaves".

Em 2020, uma usuária rebateu um post na rede social descrevendo as mazelas do seriado "Chaves" (Reprodução / X)

Mônica Trintin na antena parabólica

Este meme é a prova de que, muitas vezes, o humor não precisa fazer sentido. Em 2012, a usuária Mônica Trintin, na época uma pré-adolescente, decidiu publicar um registro segurando uma antena parabólica em seu perfil. Foi o que bastou para que o post fizesse sucesso na época e, de tempos em tempos, fosse "ressuscitado" na rede social. A publicação conta com um milhão de curtidas.

eu na antena parabolica pic.twitter.com/wM7PlbtZ — monica trintin (@monicatrintin1) August 5, 2012

Xuxa: "Fui. Vcs não merecem falar comigo nem com meu anjo"

Após usuários do Twitter debocharem das falas de sua filha, Sasha, Xuxa escreveu: "Fui. Vcs não merecem falar comigo nem com meu anjo". A mensagem atravessou os anos e passou a ser usada como resposta bem-humorada para qualquer situação de irritação ou encerramento de conversa.

Frase de Xuxa em defesa da filha Sasha faz parte do legado dos 20 anos de Twitter (X) (Reprodução / X)

Ariadna e o icônico "Que história é essa que morri?"

Depois de descobrir um boato sobre sua própria morte, Ariadna respondeu com a frase "Que história é essa que morri? Tava lavando o cabelo". A resposta espontânea conquistou a internet e virou referência imediata para desmentir rumores ou reaparecer após um período de ausência.