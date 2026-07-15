Haaland conquista os cartórios: 49 bebês recebem nome do atacante em Pernambuco

Os gols e o carisma de Erling Haaland na Copa do Mundo de 2026 ganharam um novo significado fora das quatro linhas. Em Pernambuco, 49 recém-nascidos foram registrados com o nome do atacante norueguês durante o torneio, segundo o Registro Nacional de Identificação.

Fenômeno vai além do futebol

A escolha do nome acompanha o momento vivido por Haaland. Principal destaque da Noruega no Mundial, o atacante chamou atenção pelas atuações decisivas e conquistou admiradores em diferentes países.

O caso brasileiro também acompanha um movimento observado em outros lugares da América do Sul. No Peru, o Registro Nacional de Identificação e Estado Civil (Reniec) informou que 468 bebês receberam o nome "Haaland", enquanto outros 91 foram registrados como "Erling Haaland" durante a Copa. Segundo o órgão, o crescimento aconteceu após a campanha da seleção norueguesa no torneio.

Craques que também viraram nomes

Transformar ídolos do futebol em nomes próprios está longe de ser uma novidade. No próprio Peru, o Reniec mantém estatísticas que mostram como diferentes gerações de jogadores inspiraram milhares de famílias.

Os registros contabilizam 1.185 pessoas chamadas Cristiano Ronaldo, 292 registradas como Lionel Messi, 238 como Mbappé e 1.241 com o nome Yamal. Neymar aparece com ampla vantagem: são 33.809 pessoas registradas com o nome do camisa 10 brasileiro, um reflexo da enorme popularidade construída pelo jogador no continente.

E no Brasil?

No Brasil, a influência do futebol sobre os nomes também pode ser observada, embora não exista um levantamento oficial dedicado apenas a homenagens a atletas. A plataforma "Nomes no Brasil", do IBGE, reúne mais de 140 mil nomes próprios registrados no país e permite consultar a frequência de milhares deles, mostrando como novas tendências passam a integrar os registros civis ao longo das décadas.

O nome Neymar, por exemplo, aparece em 2.443 registros no Brasil, segundo dados do IBGE. O maior crescimento aconteceu entre 2009 e 2010, período em que o atacante se consolidou como grande destaque e ídolo do Santos. Já Messi é o primeiro nome de 363 brasileiros, entre eles 42 mulheres.