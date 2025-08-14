11 atores famosos que começaram em Malhação e você provavelmente não sabia

Malhação, antiga novela juvenil da Rede Globo, transmitiu seu último capítulo em abril de 2020, mas ainda repercute entre os telespectadores mais nostálgicos.

Durante seu período no ar, a produção conseguiu ditar tendências de moda e cultura, conquistando adolescentes e jovens adultos que relembram até hoje os sucessos que passaram nas tardes da TV brasileira.

No entanto, mais do que uma produção marcante para o público, a série novela foi a porta de entrada para muitos atores que iniciaram suas carreiras de sucesso nas tramas. Enquanto nomes como Caio Castro, Cauã Reymond e Rafael Vitti são rapidamente associados às suas temporadas mais relembradas na novela, outros atores igualmente talentosos também passaram pela produção - e talvez você nem lembre que eles começaram ali.

Juliana Paes

Antes de brilhar como protagonista de novelas e estrela de campanhas publicitárias, Juliana Paes foi parte do elenco de apoio de Malhação em 1998.

Em uma entrevista ao Altas Horas, ela contou que aceitou o trabalho para ajudar a pagar a faculdade. Não tinha muitas falas fixas e nem um papel de destaque — mas foi ali, nos bastidores, que a atriz começou a entender como funcionava na prática o universo da TV.

Agatha Moreira

Agatha Moreira: a atriz protagonizou séries e novelas brasileiras de sucesso, como Verdades Secretas e Dona do Pedaço. (Globo/Reprodução)

A estreia de Agatha na TV foi em Malhação: Intensa como a Vida (2012), interpretando Ju, uma adolescente antenada e obcecada por moda e redes sociais.

Ao Gshow, ela revelou que encarou o papel como um "treinamento acelerado", considerando que as gravações eram intensas e exigiam improviso constante.

Posteriormente, a atriz foi destaque em sucessos como a série Verdades Secretas (2015) e as novelas Orgulho e Paixão (2018) e Dona do Pedaço (2019).

Thaila Ayala

Thaila Ayala: a atriz e modelo começou sua carreira de atriz na 14ª temporada de Malhação, em 2007. (Amar.ca)

Em 2007, Thaila Ayala largou o mundo da moda para viver Marcela, a protagonista da 14ª temporada de Malhação.

Sem experiência prévia na atuação, ela contou em entrevistas que precisou aprender as técnicas da profissão no dia a dia, com ajuda do elenco veterano.

A personagem foi bem recebida pelo público e abriu as portas para outros papéis de destaque na TV, como nas novelas Ti Ti Ti (2010 - 2011) e Sangue Bom (2013).

Sophia Abrahão

Sophia Abrahão: atriz já atuou em Malhação, da Rede Globo, e em Rebelde, sucesso da Record. (Reprodução/Instagram)

Sophia fez sua estreia na mesma temporada de 2007, como Felipa, uma garota mimada e - inicialmente - com um toque de vilã.

Em entrevista ao Gshow, ela disse que o papel foi essencial para entender que a atuação seria sua verdadeira vocação — algo que a levou, anos depois, a protagonizar novelas e também investir na música.

Em 2010, a atriz co-protagonizou o sucesso da Record, Rebelde, dando vida à personagem Alice Albuquerque.

Fernanda Vasconcellos

Fernanda Vasconcellos: a atriz consagrada já estrelou sucessos como A Vida da Gente e Sangue Bom, da Rede Globo. (Reprodução/Instagram)

Antes de ser conhecida como a “mocinha” de diversas novelas, Fernanda Vasconcellos era bailarina do Domingão do Faustão.

Sua primeira oportunidade como atriz veio em 2005, quando interpretou Betina em Malhação.

Em depoimento à Globo, ela disse que foi ali que descobriu a paixão por contar histórias através da atuação. Já com a carreira consolidada, a atriz protagonizou o sucesso de A Vida da Gente (2011) e Sangue Bom (2013).



Klebber Toledo

Klebber Toledo: ator contou que dividiu apartamentos com outros colegas enquanto gravava para Malhação, em 2007. (Divulgação/Divulgação)

Klebber Toledo começou a carreira em Malhação (2007) como Mateus. Em entrevista à Quem, ele contou que se mudou para o Rio com poucos recursos e dividia apartamento com outros atores novatos para tentar reduzir os custos na nova cidade.

A novela foi sua grande vitrine, rendendo convites para produções no horário nobre, como Império (2014). Hoje, o ator apresenta o reality show da Netflix, Casamento às Cegas: Brasil, com a esposa - e também atriz - Camila Queiroz.

Daniel de Oliveira

Daniel de Oliveira: ator que deu vida ao Cazuza, no cinema, começou a carreira da Malhação, em 1999.

Muito antes de brilhar em novelas como Cabocla (2004) e no cinema em Cazuza – O Tempo Não Para (2004), Daniel de Oliveira fez sua estreia na TV em Malhação, entre 1999 e 2000.

Ele interpretava Marquinhos, um jovem que enfrentava dilemas típicos da juventude.

Johnny Massaro

Johnny Massaro: ator protagonizou o personagem "Fernandinho" na edição de Malhação de 2007-2010.

O ator surgiu na TV como Fernando “Fernandinho” Chalfon em Malhação (2007–2010).

Na trama, Johnny interpretava um adolescente nerd e carismático, papel que conquistou o público e lhe garantiu destaque para trabalhos posteriores no teatro, cinema e novelas, como Orgulho e Paixão (2018).

Gabriel Leone

Gabriel Leone: ator deu vida ao Ayrton Senna na série da Netflix, em 2025. (Raquel Espírito Santo / Netflix/Divulgação)

Hoje reconhecido por interpretar o ídolo brasileiro Ayrton Senna na série da Netflix Senna (2025), Gabriel Leone iniciou sua carreira na 21ª temporada de Malhação (2013), interpretando Antônio Rocha.

Este foi seu primeiro grande trabalho na televisão e uma porta de entrada para papéis mais maduros, como em Verdades Secretas (2015), Velho Chico (2016) e o filme Eduardo e Mônica (2020).

Leone também faz parte do elenco de O Agente Secreto (2025), filme premiado no Festival de Cannes e com previsão de estreia em novembro deste ano nos cinemas brasileiros.

Alanis Guillen

Alanis Guillen: personagem de Juma Marruá, interpretado pela atriz na novela Pantanal, em 2022. (TV Globo/Divulgação)

A atriz que encantou o país como Juma Marruá no remake de Pantanal (2022) estreou na TV em Malhação: Toda Forma de Amar (2019), vivendo Rita, protagonista da temporada.

Sua atuação chamou a atenção da crítica e do público, se tornando o primeiro passo para sua rápida ascensão na Globo. Após Pantanal, a atriz também participou de Mania de Você (2024), sua segunda produção em horário nobre.

Débora Falabella

Débora Falabella: atriz fez sucesso com Avenida Brasil, de 2012, produção brasileira mais traduzida em todo o mundo. (Teatro Porto Seguro/Divulgação)

Embora seja lembrada por sua atuação marcante como Nina em Avenida Brasil (2012), Débora Falabella começou em Malhação em 1998, no papel de Antônia.

Foi a partir daí que construiu uma trajetória sólida, passando por diversas novelas, séries e cinema, consolidando-se como uma das maiores atrizes de sua geração.

Atualmente, a atriz estrela a peça Prima Facie nos teatros de todo o Brasil.