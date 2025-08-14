Academia Brasileira de Cinema divulga pré-seleção de filmes para Oscar de 2026; veja onde assistir

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou, na noite desta quarta-feira, 14, a pré-seleção de filmes aptos a serem representantes do Brasil para vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar de 2026. Ao todo, 16 filmes são finalistas — e apenas um pode ser indicado à premiação norte-americana.

Entre os destaques estão os longas "Malu", de Pedro Freire; "Manas", de Marianna Brennand; "O Último Azul", de Gabriel Mascaro; e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, premiados e reconhecidos em festivais internacionais de cinema. A produção de Mascaro recebeu o Urso de Prata em Berlim, e a de Mendonça saiu do Festival de Cannes com quatro prêmios — dois na mesma mostra competitiva, feito histórico.

Todos os anos a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais escolhe um representante para concorrer à categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. A indicação é enviada à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e passa por um processo de votação interno. Até o final de 2025, a entidade divulga os 15 filmes pré-selecionados antes da lista oficial de indicados.

Em 2024, o longa escolhido pela Academia Brasileira de Cinema foi "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, o primeiro brasileiro a vencer o prêmio na história.

Veja a lista de filmes pré-selecionados ao Oscar de 2026

Veja abaixo o trailer, sinopse e onde assistir a cada um dos filmes pré-selecionados.

"A Melhor Mãe do Mundo" - Anna Muylaert

"A Praia do Fim do Mundo" - Petrus Cariry

"Baby" - Marcelo Caetano

"Homem com H" - Esmir Filho

"Kasa Branca" - Luciano Vidigal

"Malu" - Pedro Freire

"Manas" - Marianna Brennand

"Milton Bituca Nascimento" - Flavia Moraes

"O Agente Secreto" - Kleber Mendonça Filho

"O Filho de Mil Homens" - Daniel Rezende

"O Último Azul" - Gabriel Mascaro

"Oeste Outra Vez" - Erico Rassi

"Os Enforcados" - Fernando Coimbra

"Retrato de Um Certo Oriente" - Marcelo Gomes

​"Um Lobo Entre os Cisnes" - Marcos Schechtman e Helena Varvaki

"Vitória" - Andrucha Waddington

Onde assistir aos filmes brasileiros pré-selecionados ao Oscar de 2026?

"A Melhor Mãe do Mundo"

Sinopse: Gal é uma catadora de recicláveis que foge da violência do marido para proteger seus filhos, viajando por São Paulo e fazendo as crianças acreditarem que vivem uma grande aventura.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

"A Praia do Fim do Mundo"

Sinopse: Em Ciarema, o avanço do mar destrói casas e desabriga famílias. Alice, jovem ambientalista, vive com sua mãe doente que prefere permanecer em sua casa castigada pelas ressacas.

Onde assistir: 4 de setembro nos cinemas

"Baby"

Sinopse: Baby, um jovem recém-libertado de um centro de detenção juvenil, enfrenta a dura vida nas ruas de São Paulo e se envolve numa relação conflituosa com um garoto de programa que o protege.

Onde assistir: Telecine, Prime Video, Apple TV (compra ou aluguel)

"Homem com H"

Sinopse: Biografia do cantor Ney Matogrosso, mostrando desde a infância até a carreira e as dificuldades para se assumir durante a ditadura militar. Destaca suas relações pessoais e artísticas, com atuações intensas e direção sensível.

Onde assistir: Netflix

Kasa Branca

Sinopse: Dé, um jovem da periferia do Rio, enfrenta a doença terminal da avó com a ajuda de seus amigos, buscando aproveitar os últimos dias da vida dela. Baseado em fatos reais, é um filme sobre amizade, família e luta.

Onde assistir: Telecine, Prime Video, Apple TV (aluguel)

Malu

Sinopse: Malu, uma atriz na casa dos 50 anos com um passado glamoroso, convive com a mãe racista e enfrenta conflitos com a filha, buscando renovar sua identidade e lidar com o caos familiar.

Onde assistir: Apple TV (venda ou aluguel)

Manas

Sinopse: Marcielle, 13 anos, na Ilha do Marajó, enfrenta a violência no meio familiar e comunitário, lidando com tragédias que envolvem sua família e as mulheres ao seu redor. Vencedor do Director’s Award da mostra Giornate Degli Autori, no Festival de Veneza.

Onde assistir: em cartaz em cinemas selecionados; Claro TV+, Vivo Play

Milton Bituca Nascimento

Sinopse: Documentário que acompanha a turnê de despedida de Milton Nascimento, com depoimentos de artistas e cenas de bastidores, celebrando a carreira e o legado do ícone da música brasileira.

Onde assistir: sem previsão para streamings

O Agente Secreto

Sinopse: Thriller ambientado em 1977, acompanha Marcelo (Wagner Moura), professor que retorna a Recife tentando fugir de um passado violento, mas é espionado e se envolve em situações tensas na ditadura militar.

Onde assistir: Estreia prevista para 6 de novembro de 2025 nos cinemas; ainda não em plataformas.

O Filho de Mil Homens

Sinopse: Crisóstomo, pescador solitário de 40 anos, sonha em ser pai. Ele encontra Camilo, um menino órfão, que decide criar como filho, formando uma família única e não convencional. Explora temas de família, aceitação e relações humanas.

Onde assistir: lançamento previsto para 2025 na Netflix

Oeste Outra Vez

Sinopse: No sertão de Goiás, dois homens rudes e marcados pela amargura entram em uma rivalidade dolorosa após serem abandonados pela mesma mulher. Um faroeste brasileiro que explora honra, orgulho e fragilidade masculina.

Onde assistir: Telecine, Prime Video

Os Enforcados

Sinopse: Em um Rio de Janeiro dominado pelo crime, o casal Regina e Valério tenta sair das dívidas e traições da família de Valério com um plano que desencadeia uma espiral de violência. Um thriller inspirado em "Macbeth".

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Retrato de Um Certo Oriente

Sinopse: Dois irmãos libaneses católicos fogem da guerra no Líbano em 1949 e enfrentam desafios religiosos e culturais na viagem para o Brasil pela floresta amazônica, envolvendo amor, ciúmes e tragédias.



Onde assistir: sem previsão para streaming

Um Lobo Entre os Cisnes

Sinopse: Cinebiografia do bailarino Thiago Soares, que sai do hip hop para o balé clássico, enfrentando desafios e contando com o apoio de seu mentor Dino Carrera até se tornar primeiro bailarino do Royal Ballet em Londres.

Onde assistir: em cartaz em cinemas selecionados