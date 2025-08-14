Academia Brasileira de Cinema divulga pré-seleção de filmes para Oscar de 2026; veja onde assistir

Oscar 2026: veja filmes brasileiros pré-selecionados (Andrew H. Walker /Getty Images)
Repórter de POP
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14h32.
A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou, na noite desta quarta-feira, 14, a pré-seleção de filmes aptos a serem representantes do Brasil para vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar de 2026. Ao todo, 16 filmes são finalistas — e apenas um pode ser indicado à premiação norte-americana.
Entre os destaques estão os longas "Malu", de Pedro Freire; "Manas", de Marianna Brennand; "O Último Azul", de Gabriel Mascaro; e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, premiados e reconhecidos em festivais internacionais de cinema. A produção de Mascaro recebeu o Urso de Prata em Berlim, e a de Mendonça saiu do Festival de Cannes com quatro prêmios — dois na mesma mostra competitiva, feito histórico.
Todos os anos a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais escolhe um representante para concorrer à categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. A indicação é enviada à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e passa por um processo de votação interno. Até o final de 2025, a entidade divulga os 15 filmes pré-selecionados antes da lista oficial de indicados.
Em 2024, o longa escolhido pela Academia Brasileira de Cinema foi "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, o primeiro brasileiro a vencer o prêmio na história.
Veja abaixo o trailer, sinopse e onde assistir a cada um dos filmes pré-selecionados.
Sinopse: Gal é uma catadora de recicláveis que foge da violência do marido para proteger seus filhos, viajando por São Paulo e fazendo as crianças acreditarem que vivem uma grande aventura.
Onde assistir: em cartaz nos cinemas
Sinopse: Em Ciarema, o avanço do mar destrói casas e desabriga famílias. Alice, jovem ambientalista, vive com sua mãe doente que prefere permanecer em sua casa castigada pelas ressacas.
Onde assistir: 4 de setembro nos cinemas
Sinopse: Baby, um jovem recém-libertado de um centro de detenção juvenil, enfrenta a dura vida nas ruas de São Paulo e se envolve numa relação conflituosa com um garoto de programa que o protege.
Onde assistir: Telecine, Prime Video, Apple TV (compra ou aluguel)
Sinopse: Biografia do cantor Ney Matogrosso, mostrando desde a infância até a carreira e as dificuldades para se assumir durante a ditadura militar. Destaca suas relações pessoais e artísticas, com atuações intensas e direção sensível.
Onde assistir: Netflix
Sinopse: Dé, um jovem da periferia do Rio, enfrenta a doença terminal da avó com a ajuda de seus amigos, buscando aproveitar os últimos dias da vida dela. Baseado em fatos reais, é um filme sobre amizade, família e luta.
Onde assistir: Telecine, Prime Video, Apple TV (aluguel)
Sinopse: Malu, uma atriz na casa dos 50 anos com um passado glamoroso, convive com a mãe racista e enfrenta conflitos com a filha, buscando renovar sua identidade e lidar com o caos familiar.
Onde assistir: Apple TV (venda ou aluguel)
Sinopse: Marcielle, 13 anos, na Ilha do Marajó, enfrenta a violência no meio familiar e comunitário, lidando com tragédias que envolvem sua família e as mulheres ao seu redor. Vencedor do Director’s Award da mostra Giornate Degli Autori, no Festival de Veneza.
Onde assistir: em cartaz em cinemas selecionados; Claro TV+, Vivo Play
Sinopse: Documentário que acompanha a turnê de despedida de Milton Nascimento, com depoimentos de artistas e cenas de bastidores, celebrando a carreira e o legado do ícone da música brasileira.
Onde assistir: sem previsão para streamings
Sinopse: Thriller ambientado em 1977, acompanha Marcelo (Wagner Moura), professor que retorna a Recife tentando fugir de um passado violento, mas é espionado e se envolve em situações tensas na ditadura militar.
Onde assistir: Estreia prevista para 6 de novembro de 2025 nos cinemas; ainda não em plataformas.
Sinopse: Crisóstomo, pescador solitário de 40 anos, sonha em ser pai. Ele encontra Camilo, um menino órfão, que decide criar como filho, formando uma família única e não convencional. Explora temas de família, aceitação e relações humanas.
Onde assistir: lançamento previsto para 2025 na Netflix
Sinopse: No sertão de Goiás, dois homens rudes e marcados pela amargura entram em uma rivalidade dolorosa após serem abandonados pela mesma mulher. Um faroeste brasileiro que explora honra, orgulho e fragilidade masculina.
Onde assistir: Telecine, Prime Video
Sinopse: Em um Rio de Janeiro dominado pelo crime, o casal Regina e Valério tenta sair das dívidas e traições da família de Valério com um plano que desencadeia uma espiral de violência. Um thriller inspirado em "Macbeth".
Onde assistir: em cartaz nos cinemas
Sinopse: Dois irmãos libaneses católicos fogem da guerra no Líbano em 1949 e enfrentam desafios religiosos e culturais na viagem para o Brasil pela floresta amazônica, envolvendo amor, ciúmes e tragédias.
Onde assistir: sem previsão para streaming
Sinopse: Cinebiografia do bailarino Thiago Soares, que sai do hip hop para o balé clássico, enfrentando desafios e contando com o apoio de seu mentor Dino Carrera até se tornar primeiro bailarino do Royal Ballet em Londres.
Onde assistir: em cartaz em cinemas selecionados