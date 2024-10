Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, documentários e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série Onde Está a Wanda?, sobre a história do casal Dedo e Carlotta Klatt, que se veem desesperados para encontrar sua filha desaparecida de 17 anos, Wanda, que desapareceu há meses sem deixar rastros. Já no Mubi, o diretor Ryusuke Hamaguchi reflete sobre a relação do ser humano com a natureza, ao mesmo tempo em que desafia as expectativas do espectador no filme O Mal Não Existe.

Onde Está a Wanda? (Apple TV+)

Onde Está a Wanda? conta a história do casal Dedo e Carlotta Klatt, que se veem desesperados para encontrar sua filha desaparecida de 17 anos, Wanda, que desapareceu há meses sem deixar rastros. Quando a polícia falha em encontrá-la, a família decide cuidar do assunto por conta própria, obtendo equipamentos de vigilância com a ajuda de seu filho ligado em tecnologia Ole. Ao se disfarçarem de funcionários de uma companhia elétrica, eles instalam escutas em seu bairro primeiro e, depois, em metade do subúrbio, descobrindo que, a portas fechadas, nenhum de seus vizinhos é quem finge ser.

O Mal Não Existe (Mubi)

Esta fábula rural do visionário diretor Ryusuke Hamaguchi reflete sobre a relação do ser humano com a natureza, ao mesmo tempo em que desafia as expectativas do espectador. Vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza de 2023, O Mal Não Existe traz uma experiência sensorial cativante, com um elenco que inclui atores não profissionais.

Identidades em Jogo (Netflix)

A festa que antecede um casamento se transforma em um pesadelo existencial para um grupo de amigos quando um deles surge com uma maleta que guarda um dispositivo misterioso capaz de promover a troca de corpos. É o início de um jogo perverso que traz à tona verdades secretas, desejos reprimidos e ressentimentos profundos. Em meio a tantas farsas e revelações, Identidades em Jogo revela pouco a pouco camadas de intriga em uma trama repleta de reviravoltas. Aclamado em Sundance e no SXSW, o longa de estreia de Greg Jardin mescla suspense, humor ácido e ficção científica em uma narrativa sofisticada e provocativa, deixando o público com a pergunta: será que nós realmente nos conhecemos?

Mistérios sem Solução (Netflix)