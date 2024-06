Além dos doramas e séries turcas: 10 novelas brasileiras para assistir online

Em meio ao hype das séries e das produções de streaming, as novelas mantêm uma posição de relevância por aqui. Embora as produções estrangeiras como os doramas ou as novelas turcas venham ganhando cada vez mais os brasileiros, os incontáveis folhetins nacionais antigos ainda têm lugar reservado em nossos corações.

Se antes tínhamos que ficar ligados na TV aberta para não perder um capítulo de nossa novela favorita, hoje elas estão disponíveis no streaming -- e você pode ver e rever suas cenas favoritas. Abaixo, selecionamos 10 das novelas que marcaram época e que podem ser revistas no Globoplay.

Veja a seguir as novelas antigas disponíveis no streaming

América (2005)

A novela conta a história de amor entre Tião e Sol. Ela, movida pelo desejo de realizar seu grande sonho, que é atravessa a fronteira do México e chega ilegalmente aos EUA, e ele, movido pelo sonho de ser um grande campeão de rodeios.

A Viagem (1994)

A novela é um remake da telenovela de mesmo nome transmitida entre 1975 e 1976 pela Rede Tupi. O tema principal é a vida após a morte, inspirada na filosofia de Allan Kardec. O personagem que conduz as tramas é Alexandre, que se mata na cadeia após ser condenado por roubo seguido de morte, passando a atormentar a vida de todos que julga responsáveis por seu trágico destino.

Renascer (1993)

O remake da novela está no ar, mas sua versão original ainda faz sucesso. A trama é sobre a história da rejeição de um filho pelo pai após a morte da mãe no parto.

Chocolate com Pimenta (2003)

A trama é sobre Ana Francisca, uma doce e humilde moça que, ridicularizada por todos, vira milionária ao se casar com um grande e generoso amigo rico. Junto a isso, Aninha nunca esqueceu Murilo, seu amor e verdadeiro pai de seu filho.

Mulheres de Areia (1993)

As gêmeas Ruth e Raquel, apesar de idênticas fisicamente, têm perfis completamente opostos. Isso faz nascer a rivalidade entre as duas, e tudo começa quando Raquel se casa com o namorado da irmã por interesse até que, após um acidente, é dada como morta.

Mulheres Apaixonadas (2003)

A personagem central, como em todas as novela de Manoel Carlos, é Helena, que passa por uma fase de incertezas e dúvidas quanto à sua felicidade. Seus questionamentos sobre a vida conjugal ganham força quando ela reencontra César, ex-namorado que ela abandonou para se casar com seu atual marido, Téo.

O Clone (2001)

A história se passa entre o Marrocos e o Brasil. Na trama, a muçulmana Jade vive um amor impossível com o brasileiro Lucas, que, após ter seu irmão gêmeo morto, tem seus genes guardados, originando a primeira clonagem humana da história.

Tieta (1990)

A trama conta a história de Tieta, que volta à sua cidade natal após décadas para se vingar daqueles que a maltrataram.

Laços de Família (2001)

A protagonista Helena, uma empresária de 45 anos, se envolve em um acidente de carro com Edu, um médico de 25. Após várias brigas, os dois se entregam a um amor polêmico. Porém, o romance passa por diversos obstáculos, incluindo Camila, a filha de Helena, que se apaixona por Edu.

A Favorita (2008)

Após cumprir pena pelo assassinato do marido de sua ex-parceira Donatela, Flora deixa a prisão e quer provar sua inocência. Ao mesmo tempo, quer se reaproximar da filha Lara, que foi criada pela rival. No decorrer da trama, passamos a conhecer quem é a verdadeira vilã da história.

Veja as fotos das novelas