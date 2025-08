10 filmes do Disney Channel nos anos 2000 que você provavelmente esqueceu

A época do Disney Channel nos anos 2000 foi um tanto quanto marcante para os Millennials e Geração Z. Prova disso são os cortes e músicas das séries mais famosas dos canais — "Hannah Montana", "Zack & Cody", "Sunny Entre Estrelas", por exemplo —, que se tornaram virais nas redes sociais. Mas nem tudo daquela época era tão memorável assim; alguns filmes frequentes da programação nesses canais já até caíram no esquecimento.

Boa parte da produção audiovisual exibida em canais para público infantil e adolescentes circulava somente na TV por assinatura, sem estreias no cinema. Também por isso, pela distribuição mais restrita, os filmes ficaram menos reconhecidos. Alguns furaram a bolha — caso de "Sexta-Feira Muito Louca".

Na onda da nostalgia, separamos abaixo 10 filmes dos anos 2000 que passavam no Disney Channel e onde assisti-los. Confira:

Lemonade Mouth

Sinopse: Cinco jovens considerados fracassados formam o grupo Lemonade Mouth e acabam ameaçando a liderança da banda mais popular da escola. Com isso, o conjunto rival começa a fazer ameaças e sabotagens para tirá-los de uma disputa.

Onde assistir: Disney+

Confissões de uma Adolescente em Crise

Sinopse: Lola é uma adolescente ambiciosa que sonha em se tornar uma famosa atriz de teatro. Mas quando sua família se muda da cidade de Nova York para um subúrbio de Nova Jersey, seu sonho de se apresentar na Broadway fica em segundo plano. Agora, Lola se concentra em conquistar o título de garota mais popular da escola, só que para isso, terá que enfrentar a traiçoeira Carla Santini.

Onde assistir: Disney+

Wendy Wu: A Garota Kung Fu

Sinopse: Wendy Wu é uma adolescente que parece ter a vida perfeita: ela é bonita, popular e uma das duas candidatas a Rainha do Baile de Outono. No entanto, sua vida muda quando Shen, um monge da China, lhe conta uma verdade chocante: ela é a reencarnação do guerreiro Yin, cujo destino é lutar contra o perverso Yan Lo.

Onde assistir: Disney+

Sonhos no Gelo

Sinopse: Casey Carlyle é uma estudante brilhante, principalmente em física, e a matéria se torna o passaporte para uma bolsa de estudos na Universidade de Harvard. A adolescente precisa apresentar um trabalho e opta por usar a física na patinação artística no gelo. Só que sua pesquisa vai muito além do papel e Casey passa a considerar o esporte como profissão, para desespero de sua mãe, Joan Carlyle, que sonha com a filha em Harvard.

Onde assistir: Disney+

Programa de Proteção para Princesas

Sinopse: A princesa Rosalinda é ameaçada por um ditador. Ela é colocada no Programa de Proteção para Princesas e adota um disfarce de uma jovem pobre.

Onde assistir: Disney+

Twitches: as Bruxinhas Gêmeas

Sinopse: Duas jovens bruxinhas gêmeas são separadas uma da outra ao nascerem e adotadas por famílias diferentes. As irmãs se reencontram no dia em que completam 21 anos e descobrem que seus misteriosos poderes mágicos ficam ainda mais fortes quando estão juntas. O que elas não sabem é que elas têm que usar estes poderes para lutar contra as forças do mal e salvar o lugar em que nasceram, onde vive sua mãe verdadeira.

Onde assistir: Disney+

Jump In

Sinopse: Izzy Daniels, um boxeador adolescente, é incentivado pelo pai a treinar e conquistar um importante título. Mas o jovem descobre outro talento especial quando entra em um time de garotas que pulam corda.

Onde assistir: Disney+

StarStruck: Meu Namorado é uma Superestrela

Sinopse: A jovem Jessica Olsen viaja para Los Angeles. Enquanto ela deseja encontrar com os seus avós e sua irmã, sonha em encontrar Christopher Wilde, mas algo inesperado acontece e ela conhece o rapaz. Eles partem em uma aventura pela cidade e começam a gostar um do outro. Porém quando a menina volta para casa, ela vê Christopher dizendo em uma rede nacional de TV que nunca a conheceu.

Onde assistir: Disney+

16 desejos

Sinopse: Os desejos de uma adolescente, Abby, magicamente, transformam-se em realidade quando ela completa 16 anos.

Onde assistir: Disney+

Avalon High

Sinopse: Allie Pennington, uma estudante que é transferida para a escola Avalon High, descobre que seus novos colegas são a reencarnação do Rei Arthur e sua corte.

Onde assistir: Disney+