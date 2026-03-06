PSD reúne Caiado, Leite e Ratinho Jr. em evento para reforçar presidenciáveis

Começa nesta sexta-feira, 6, uma série de encontros organizados pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, para intensificar a presença dos presidenciáveis da sigla.

As agendas contarão com as presenças dos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Júnior (Paraná) e Ronaldo Caiado (Goiás).

Na sexta-feira, 6, os políticos devem participar da cerimônia de filiações dos deputados Vitor Lippi e Maria Lucia Amary em Sorocaba (SP) seguindo para a capital paulista para o evento "Propostas PSD: Modelo para o Brasil", que terá a filiação de seis deputados estaduais de São Paulo.

O evento é realizado pela Fundação Espaço Democrático e contará com os três pré-candidatos a presidente do PSD para abordar suas propostas e planos de governo, tratando de temas como saúde, educação, desenvolvimento e empreendorismo.

A ação está prevista para começar às 19h. Segundo divulgado pelo PSD, o evento tem o objetivo para que as propostas sejam "avaliadas e incorporadas ao programa de governo do candidato do partido" que deve disputar as eleições neste ano.

Antes mesmo do evento, Eduardo Leite fez uma publicação em suas redes sociais com um manifesto ao país, em que fortalece a presença em suas redes socias como o pré-candidato do PSD à presidência.

"No lugar de debater nossos desafios, ficamos discutindo desafetos", disse o atual governador do Rio Grande do Sul. "Falta uma agenda clara de país. O Brasil não tem um problema de potencial. O Brasil tem um problema de direção", afirmou.

Nas redes sociais de Caiado, o governador do Goiás fez apenas uma publicação em que fala sobre projetos de luta contra a violência contra a mulher no estado. Ratinho Jr. também fez posts focados na política estadual na manhã desta sexta.

Em diversas pesquisas eleitorais, os três nomes do PSD aparecem na terceira posição em cenários de 1º turno, com percentuais que variam entre 5% e 9% das intenções de voto.

Agendas nos próximos dias

Já no sábado, 7, os políticos acompanharão eventos de filiação em Santos, Itapevi e Presidente Prudente.

Na segunda-feira, 9, Kassab e os governadores participarão da reunião do Conselho Político e Social (COPS) da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).