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Augusto Cury parabeniza Lula pela vitória e pede que presidente governe para 'todos os brasileiros'

Ex-candidato à Presidência disse respeitar o resultado das urnas, mas voltou a defender que um quarto mandato dificulta a renovação de ideias

(Renato Pizzutto/ Band /Flickr)

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Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18h13.

Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 18h16.

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O escritor e ex-candidato à Presidência Augusto Cury parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira, 26, pela reeleição e afirmou respeitar o resultado das urnas. Apesar de contrário ao quarto mandato, Cury pediu um governo sem revanchismo e defendeu educação, proteção às mulheres, crédito, responsabilidade fiscal, juros mais baixos e redução da polarização política.

O escritor e ex-candidato à Presidência Augusto Cury parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição e afirmou respeitar o resultado das urnas. Em vídeo publicado nesta segunda-feira, 26, ele reiterou sua oposição à reeleição do presidente, mas pediu que ele governe para todos os brasileiros, sem revanchismo ou ataques a adversários políticos.

“Considero que um quarto mandato dificulta a renovação das ideias, projetos, equipes e motivações. Mas respeito o resultado e quero cumprimentá-lo fazendo um apelo sincero ao presidente que governe sem revanchismo e sem sentimentos de vingança”, disse.

Cury também defendeu que o governo priorize questões como educação, proteção às mulheres, acesso ao crédito e endividamento das famílias. Para ele, as dificuldades enfrentadas pela população não devem ser tratadas a partir de divisões partidárias.

Na área econômica, o escritor defendeu responsabilidade fiscal e juros mais baixos. Ele argumentou que o custo do crédito afeta famílias, comerciantes, agricultores e empresários, dificultando investimentos e o crescimento dos negócios. 

"Espero responsabilidade fiscal e disposição para ouvir especialistas, inclusive os que pensam diferente. Competência e diálogo precisam de espaço. Torço, com humildade, para que este governo acerte e o Brasil avance", disse. Em outro momento, sugeriu que o governo reúna economistas para contribuir com a reorganização da economia brasileira.  

Ao comentar a reação de eleitores que perderam nas urnas, Cury defendeu que eventuais questionamentos sobre o processo eleitoral sejam feitos pelos meios legais. 

O escritor concluiu o vídeo pedindo que o país reduza a polarização política e priorize o futuro das crianças e dos adolescentes, a educação e o desenvolvimento econômico.

Lula reeleito para um quarto mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito para um quarto mandato. Com 100% das urnas apuradas, Lula venceu com 51,79% dos votos, enquanto Flávio teve 48,21%.

Em resultado histórico, Lula passa a ser o primeiro presidente do Brasil desde a redemocratização a conseguir uma virada do primeiro para o segundo turno. Será, também, o primeiro a governar por quatro mandatos.

A vitória representa uma reviravolta eleitoral para o petista de 80 anos, que encerrou o primeiro turno, em 4 de outubro, com 2,2 milhões de votos a menos do que Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o senador obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do atual presidente.

Lula virou em apenas um estado onde havia perdido no primeiro turno: Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. Desde a redemocratização do país, nos anos 1980, o candidato que vence no Estado é eleito presidente.

'Perguntas frequentes'

O que Augusto Cury disse sobre a reeleição de Lula? ＋

Augusto Cury parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição e afirmou respeitar o resultado das urnas. O escritor pediu que Lula governe para todos os brasileiros, sem revanchismo ou ataques a adversários políticos.

Por que Augusto Cury é contra o quarto mandato de Lula? ＋

Augusto Cury afirmou que um quarto mandato dificulta a renovação de ideias, projetos, equipes e motivações. Apesar da oposição à reeleição, o escritor disse que torce para o governo acertar e para o Brasil avançar.

Quais áreas Augusto Cury considera prioritárias para o governo? ＋

Augusto Cury defendeu prioridade para educação, proteção às mulheres, acesso ao crédito e endividamento das famílias. Segundo o escritor, as dificuldades da população não devem ser tratadas com base em divisões partidárias.

O que Augusto Cury propôs para a economia brasileira? ＋

Augusto Cury defendeu responsabilidade fiscal, juros mais baixos e diálogo com especialistas de diferentes posições. O escritor também sugeriu que o governo reúna economistas para contribuir com a reorganização da economia brasileira.

Qual foi a posição de Augusto Cury sobre questionamentos às eleições? ＋

Augusto Cury defendeu que eventuais questionamentos sobre o processo eleitoral sejam apresentados pelos meios legais. O escritor também pediu a redução da polarização política no país.

Qual foi o resultado da eleição presidencial? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito para um quarto mandato com 51,79% dos votos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro. Lula tornou-se o primeiro presidente desde a redemocratização a virar uma eleição presidencial do primeiro para o segundo turno.

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