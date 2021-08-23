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6 podcasts sobre sustentabilidade para adicionar aos seus favoritos
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Há 5 anos • 2 min de leitura

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Consumo consciente, desenvolvimento sustentável e bem-estar estão entre os assuntos debatidos

'Paulo Guedes tem feito muito no silêncio da microeconomia', diz Perfeito
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Há 5 anos • 3 min de leitura

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Pandemia e eleição reduzem apoio parlamentar a agenda econômica do governo
Economia

Há 5 anos • 4 min de leitura

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Reforma tributária 'faseada' pode sair em 2021; no podcast EXAME Política
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Há 5 anos • 3 min de leitura

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EXAME Política: Polarização e desigualdade são desafios ao próximo governo
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Há 5 anos • 4 min de leitura

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Brasil continuará com economia 'bipolar' em 2022, mesmo com avanço do PIB
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Há 5 anos • 4 min de leitura

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Risco de crise energética pode ter efeitos políticos, apontam analistas
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Há 5 anos • 5 min de leitura

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EXAME Política: pesquisas apontam 'duelo de rejeições' na eleição de 2022
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Há 5 anos • 4 min de leitura

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Com reabertura, Brasil está apostando em receita desastrosa, diz Pasternak
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Há 5 anos • 4 min de leitura

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Culpados por erros na pandemia têm de ser responsabilizados, diz Pasternak
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Há 5 anos • 4 min de leitura

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Queiroga está na corda bamba, diz senador sobre depoimento à CPI da Covid
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Há 5 anos • 4 min de leitura

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Pazuello e Ernesto Araújo tornaram o país pária universal, diz Jereissati
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Há 5 anos • 4 min de leitura

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'Demoramos para reagir', diz Eduardo Braga sobre colapso no Amazonas
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Há 5 anos • 4 min de leitura

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Jogo eleitoral será na região metropolitana, dizem analistas ao EXAME Política
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Há 5 anos • 4 min de leitura

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EXAME Política: antecipação de Lula no jogo eleitoral atropela 3ª via
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Há 5 anos • 4 min de leitura

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Depois de 2022, vamos ter de refundar o Brasil, diz Randolfe
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Há 5 anos • 4 min de leitura

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"Esta é a CPI mais importante do século", diz Randolfe Rodrigues
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