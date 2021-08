Se você tem o hábito de ouvir podcasts, faz parte de um grupo que só tem crescido. Uma pesquisa da Globo com o Ibope indicou que, no ano passado, 28 milhões de brasileiros consumiam podcasts frequentemente, número 33% maior que o ano anterior, que contabilizou 21 milhões de ouvintes. Neste ano, a Associação Brasileira de Podcasters estima que já são mais de 34 milhões.

Tamanho aumento vem impulsionando a oferta de programas focados nos mais variados assuntos, inclusive sustentabilidade, um dos temas globais de maior relevância hoje. A seguir, selecionamos seis podcasts que trazem conteúdo sobre esse universo, com diferentes abordagens, de forma leve e informativa. Vale a pena dar o play!

As Árvores Somos Nozes

Podcast produzido pelo Greenpeace Brasil que discute de maneira esclarecedora e bem-humorada (como o próprio nome) os principais desafios ambientais do país. Sugestão de episódio: Como anda a fauna das nossas notas de dinheiro?

O tempo virou

Com informação objetiva e prática, Giovanna Nader conversa com convidados sobre temas ambientais, debatendo os dilemas da vida moderna e as inovações que têm feito a diferença no planeta. Sugestão de episódio: Lixo zero: uma meta possível?

Vozes do planeta



Com apresentação da jornalista Paulina Chamorro, é um dos primeiros podcasts sobre questões ambientais. O destaque são as ótimas entrevistas, que incluem cientistas, ativistas e artistas. Sugestão de episódio: Economia circular: e o plástico?

O clima entre nós



Meteorologia, clima, astronomia e meio ambiente estão entre as pautas do podcast do Climatempo. É comandado pela meteorologista Josélia Pegorim, que traz sempre um convidado especial. Sugestão de episódio: O que acontece se a Amazônia acabar?

O beabá da sustentabilidade



Uma boa pedida para quem está começando a explorar o tema. Gustavo Soares e Renato Gatti discutem questões ligadas ao desenvolvimento sustentável de forma simples e amigável. Sugestão de episódio: Mudança climática e negacionismo, por que é tão difícil falar sobre o tema.

Impacta o mundo

A jornalista Cláudia Penteado está à frente do podcast do Grupo Pão de Açúcar, entrevistando convidados sobre consumo consciente, sustentabilidade, meio ambiente e comportamento. Sugestão de episódio: Como o seu consumo impacta o mundo?