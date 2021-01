Bares e restaurantes programam manifestações em São Paulo nesta quarta

Nesta quarta-feira, 27, bares e restaurantes programam manifestações na cidade de São Paulo contra as restrições implementadas pela revisão de fases do Plano São Paulo. A primeira está marcada para as 9h, na Avenida Paulista com a Consolação, organizada pelo Movimento Gastronomia Viva, apoiado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). A segunda, organizada pelo Sindicato dos Empregados em Hospedagem e Gastronomia de São Paulo e Região (Sinthoresp), acontecerá às 14h no vão livre do Masp.

Segundo os organizadores do protesto marcado para as 9h, a ideia é dispor mesas e cadeiras distanciadas em uma faixa do canteiro central, a fim de demonstrar que o funcionamento do setor, se observados os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias, não é o responsável pelo agravamento da pandemia do coronavírus.

As regras da fase vermelha do combate ao coronavírus já estão valendo em todas as cidades do estado de São Paulo. Agora, os bares e restaurantes precisam encerrar as atividades às 20h, assim como shopping centers e lojas de rua. Academias de ginástica e salões de beleza também precisam fechar nesse horário. A medida é válida até o dia 8 de fevereiro.

Aos finais de semana, apenas serviços essenciais, como supermercados, farmácias, postos de gasolina e oficinas mecânicas, podem funcionar. Os shopping centers e o comércio ficam fechados. Nas padarias, é permitida apenas a compra e retirada de alimentos. Restaurantes e bares também podem abrir apenas para delivery.