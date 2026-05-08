Ypê apresenta recurso que suspende proibição da Anvisa

A Ypê informou nesta sexta-feira que apresentou recurso administrativo a respeito do caso dos mais de 20 produtos que correm risco de contaminação. Os efeitos da medida que suspendia a fabricação e comercialização de algumas categorias de detergentes foram automaticamente suspensos até novo pronunciamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Segundo a Ypê, "com este recurso, a proibição de fabricar e comercializar produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes teve seus efeitos automaticamente suspensos até novo pronunciamento da agência, tal como dispõe o art. 17 da RDC n. 266/2019/Anvisa".

A Anvisa esclareceu, porém, que mantém a avaliação técnica do risco sanitário na linha de fabricação dos produtos da marca Ypê, fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo (SP).

Quais produtos da Ypê que correm risco

Os produtos afetados incluem lava-louças, sabões líquidos para roupa e desinfetantes. A lista completa traz: