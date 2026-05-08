Ypê apresenta recurso que suspende proibição da Anvisa

Repórter
Publicado em 8 de maio de 2026 às 20h29.
A Ypê informou nesta sexta-feira que apresentou recurso administrativo a respeito do caso dos mais de 20 produtos que correm risco de contaminação. Os efeitos da medida que suspendia a fabricação e comercialização de algumas categorias de detergentes foram automaticamente suspensos até novo pronunciamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Segundo a Ypê, "com este recurso, a proibição de fabricar e comercializar produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes teve seus efeitos automaticamente suspensos até novo pronunciamento da agência, tal como dispõe o art. 17 da RDC n. 266/2019/Anvisa".
A Anvisa esclareceu, porém, que mantém a avaliação técnica do risco sanitário na linha de fabricação dos produtos da marca Ypê, fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo (SP).
Os produtos afetados incluem lava-louças, sabões líquidos para roupa e desinfetantes. A lista completa traz: