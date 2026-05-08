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Ypê apresenta recurso que suspende proibição da Anvisa

Os produtos afetados incluem lava-louças, sabões líquidos para roupa e desinfetantes

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 8 de maio de 2026 às 20h29.

A Ypê informou nesta sexta-feira que apresentou recurso administrativo a respeito do caso dos mais de 20 produtos que correm risco de contaminação. Os efeitos da medida que suspendia a fabricação e comercialização de algumas categorias de detergentes foram automaticamente suspensos até novo pronunciamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Segundo a Ypê, "com este recurso, a proibição de fabricar e comercializar produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes teve seus efeitos automaticamente suspensos até novo pronunciamento da agência, tal como dispõe o art. 17 da RDC n. 266/2019/Anvisa".

A Anvisa esclareceu, porém, que mantém a avaliação técnica do risco sanitário na linha de fabricação dos produtos da marca Ypê, fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo (SP).

Quais produtos da Ypê que correm risco

Os produtos afetados incluem lava-louças, sabões líquidos para roupa e desinfetantes. A lista completa traz:

  • Lava Louças Ypê Clear Care
  • Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê
  • Lava Louças Ypê
  • Lava Louças Ypê Toque Suave
  • Lava-Louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-Louças Ypê Clear
  • Lava-Louças Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Ypê Express
  • Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
  • Lava Roupas Líquido Ypê Premium
  • Lava Roupas Tixan Maciez
  • Lava Roupas Tixan Primavera
  • Lava Roupas Tixan Power Act
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de Uso Geral Atol
  • Desinfetante Perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ypê

 

Acompanhe tudo sobre:Contaminação por materiaisYpê

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