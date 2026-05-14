Aos 28 anos, ela acumulou dívida de US$ 141 mil e criou 'combo' de rendas extras para quitar tudo

Construir uma virada financeira exige a mesma disciplina e visão estratégica necessárias para reestruturar uma empresa em crise.

Quando Tayler Ktestakis, de 28 anos, decidiu deixar seu emprego de especialista em faturamento em 2024 para se tornar mãe em tempo integral, ela e o marido não previram o impacto macroeconômico em suas finanças. O resultado foi um endividamento de US$ 141.000.

Em vez de aceitar a estagnação, Tayler traçou um plano de negócios pessoal altamente ambicioso: eliminar toda a dívida antes dos 30 anos. Um ano depois, ela já reduziu o montante para US$ 82.000, operando um portfólio diversificado de trabalhos extras altamente escaláveis.

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Otimização de tempo e alocação de recursos

O caso de Tayler é um exemplo prático de gerenciamento de tempo (time management) aplicado à geração de valor. Mesmo cuidando de dois filhos em tempo integral, ela implementou o conceito de produção em lote (batching): grava todos os vídeos da Amazon de uma única vez em menos de uma hora por mês.

Ela também aplica uma análise rigorosa de Retorno sobre o Investimento (ROI) para suas atividades. "Se eu tivesse que abandonar uma atividade paralela, seria a de grupos focais. Tenho que investir muito tempo em questionários e nem sempre sou selecionada", avaliou.

A mentalidade de otimizar cada ativo disponível incluiu até mesmo um contrato de barriga de aluguel concluído em março de 2025, cuja remuneração superou o seu antigo salário anual de US$ 42.000.

A lógica financeira por trás do crescimento

A trajetória de Tayler Ktestakis reforça uma premissa básica das finanças corporativas: para mudar o ponteiro do resultado, é preciso focar tanto na eficiência de custos (corte de despesas) quanto na expansão agressiva de novas linhas de receita.

Dominar a lógica dos números e saber precificar ativos — mesmo que sejam produtos digitais simples — é o que permite transformar cenários de endividamento em patrimônios sustentáveis.

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