Westwing e QuintoAndar fazem parceria com benefícios exclusivos

A Westwing, plataforma de casa, decoração e lifestyle, se junta pela primeira vez ao QuintoAndar, a maior plataforma de moradia da América Latina, para o lançamento da websérie 'Tem Cara de Casa'.

O projeto, que estreia nesta quinta-feira, 25, reúne cinco influenciadores para demonstrar, por meio de episódios quinzenais no Youtube, como o processo de escolha e transformação de espaços pode ser personalizado e facilitado com ajuda de filtros e consultoria de especialistas.

Para contar essa parceria, foram selecionados influenciadores de diferentes nichos e perfis, pensando em alcançar consumidores de estilos e necessidades diversas.

“Convidamos personalidades para nos ajudar a transformar ambientes de imóveis QuintoAndar por meio da curadoria e facilidades do WestwingDesign. Cada perfil trabalhou em um espaço que condiz com o seu conteúdo, trazendo a sua personalidade nos itens de mobiliário e decoração com nossa assinatura”, diz Renato Grego, CMO da Westwing Brasil.

O primeiro episódio foi lançado nesta quinta-feira, 25, tem como personagem Camilla De Lucas, comunicadora e produtora de conteúdo, que escolheu transformar uma sala de estar.

Seguindo outros cômodos, em imóveis diferentes na região de São Paulo, o squad conta também com Thaynara OG, criadora de conteúdo que representou a sala de jantar, além de Thiago Castanho, chef de cozinha responsável pela área gourmet. Já o escritório recebeu o olhar de Yasmin Stevam, empreendedora e influenciadora e, por fim, no quarto de casal, Kaio e Alê, nomes por trás do perfil Casa Cobre, assinam o ambiente.

Provando que as transformações podem ser rápidas e acessíveis, os influenciadores tiveram suporte do WestwingDesign, serviço que conta com um time por meio de três opções de planos a partir de R$ 99:

Mini

Max

Max Plus

Esse serviço, inclusive, é um dos benefícios com os quais os clientes do QuintoAndar serão contemplados pelo Westwing, além de voucher para usar na plataforma e do conteúdo digital.

“O QuintoAndar existe para abrir portas para que as pessoas morem melhor. Através da parceria com a Westwing, uma referência global em decoração, vamos ajudar as pessoas a transformarem suas casas em lares dos sonhos por meio da personalização do espaço”, diz João Chueiri, CMO do QuintoAndar.

Confira o primeiro episódio da websérie 'Tem Cara de Casa':

VEJA TAMBÉM:

Com paródia de 'Ilariê', Shopee anuncia Xuxa como nova embaixadora da marca

Setor de franquias acelera recuperação no 2º trimestre e cresce 16,8%

Amigos criam franquia de odontologia e faturam R$ 323,7 milhões