Setor de franquias acelera recuperação no 2º trimestre e cresce 16,8%

O mercado de franquias brasileiro registrou uma recuperação acelerada no segundo trimestre deste ano frente a igual período de 2021. Com um faturamento 16,8% maior, o setor demonstrou resiliência diante de um cenário adverso internamente, com inflação e juros em alta.

Este é um dos dados apurados na tradicional Pesquisa Trimestral de Desempenho do setor realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Segundo o estudo, feito em parceria com a AGP, a receita saltou de R$ 41,140 bilhões para R$ 48,052 bilhões nesse período.

Todos os segmentos cresceram

De acordo com o levantamento da ABF, no segundo trimestre do ano todos os 11 segmentos do setor apresentaram crescimento.

A maior variação positiva no faturamento foi constatada em hotelaria e turismo, com 25,4% de alta. Como demonstrado no primeiro trimestre, o segmento manteve o ritmo de recuperação graças, principalmente, ao arrefecimento da pandemia e à retomada das viagens e eventos.

Alimentação – foodservice tem o segundo maior crescimento, com receita 22,3% maior frente a igual período do ano passado, beneficiando-se também da reabertura do comércio, assim como da Páscoa e do Dia das Mães, que tradicionalmente aquecem as vendas, além do avanço da digitalização dos negócios e do delivery.

Saúde, beleza e bem-estar registrou o terceiro melhor desempenho, favorecido também pela alta demanda por seus serviços.

Destacaram-se, ainda, casa e construção com crescimento de 17,4% e moda com 15,8%.

Segmento 2º trim. 2021 2º trim. 2022 Variação 2021/22 Alimentação - comércio e distribuição 2353 2628 11,70% Alimentação - foodservice 7184 8784 22,30% Casa e construção 3009 3533 17,40% Comunicação, informática e eletrônicos 1403 1602 14,20% Entretenimento e lazer 482 546 13,30% Hotelaria e turismo 2048 2568 25,40% Limpeza e conservação 378 415 10% Moda 4276 4950 15,80% Saúde, beleza e bem-estar 9593 11516 20,10% Serviços automotivos 1655 1842 11,30% Serviços e outros negócios 5984 6689 11,80% Serviços educacionais 2776 2977 7,30% Total 41140 48052 16,80%

Crescimento no primeiro semestre

No semestre, a alta no faturamento foi de 12,9% na comparação com os primeiros seis meses do ano passado, saltando de R$ 81,021 bilhões para R$ 91,432 bilhões.

Nos primeiros semestres de 2020 e de 2022, a receita cresceu 32,0%, e em relação ao mesmo período de 2019, o faturamento aumentou 8,1%.

A inflação manteve-se em alta neste primeiro semestre, porém em um patamar menor em relação ao crescimento do setor de franquias.

No acumulado de janeiro a junho, o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) foi de 5,49%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O que motivou o crescimento?

Contribuíram para essa alta:

A vasão da demanda reprimida dos consumidores: flexibilidade das medidas restritivas de circulação possibilitada pelo aumento da vacinação

Consequente aquecimento geral do varejo físico

Confirmando esse movimento, dados da Cielo indicaram que houve um aumento de 10,7% nas vendas nos mesmos trimestres analisados.

Comparação com anos anteriores

Quando observado o crescimento em relação ao segundo trimestre de 2020 — marcado pelo início da pandemia — o índice chega a 73,3%.

Já com base nos meses de abril a junho de 2019, cujo faturamento foi de R$ 43,122 bi, a receita do franchising cresceu 11,4%.

Crescimento em 12 meses

O estudo da ABF apontou também que a receita no período acumulado de 12 meses avançou 9,2%, de R$ 178,950 bilhões para R$ 195,450 bilhões. Entre os meses de abril a junho de 2020 e deste ano, a variação positiva foi de 14%, e em referência a igual período de 2019, pré-pandemia, o crescimento do setor foi de 8,6%.

