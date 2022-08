Com paródia de 'Ilariê', Shopee anuncia Xuxa como nova embaixadora da marca

A plataforma de e-commerce Shopee quer reforçar na temporada de promoções de fim de ano sua personalidade feliz, simples e social. Para isso, o marketplace lança nesta segunda-feira, 22, a campanha '9.9 Super Shopping Day' e apresenta a Xuxa como a nova embaixadora da marca.

O vídeo principal traz a apresentadora com cabelo laranja cantando uma paródia do sucesso “Ilariê” ao lado de suas assistentes de palco. No cenário, uma nave da Xuxa foi adaptada com as cores e a logo da marca.

Com peças de divulgação nos principais canais de TV aberta e conteúdo para as redes sociais, a apresentadora vai participar ao todo de três campanhas da Shopee: 9.9 Super Shopping Day, 10.10 Festival Shopee Oficial e Shopee Black Friday.

"Quando me chamaram para ser embaixadora, eu já conhecia bastante a Shopee. Eu sou cliente, sei como funciona. A Shopee tem tudo a ver com o que eu busco pra mim: tem que ser legal e rápido. Aliás, minha primeira compra foi de perucas", disse Xuxa em entrevista exclusiva à EXAME.

A apresentadora conta que a campanha transmite sua personalidade e a forma como ela se comunica com o seu público. Além disso, ela desenhou os figurinos junto com o seu estilista Marcelo Lima.

"Nós desenhamos as peças juntos. Tem referências dos anos 80, ombreiras e botas, com as cores da Shopee. As roupas conversam entre si. Estou bastante feliz com o resultado".

As redes sociais da Shopee passaram a adotar uma linguagem ainda mais dinâmica e divertida, baseada no popular programa da Xuxa e adaptado como 'Show da Shô', para interagir com o público durante o período da campanha.

“A Xuxa traz credibilidade e transmite alegria em todos os seus trabalhos há quase quatro décadas. Além disso, suas músicas são inesquecíveis e marcantes”, diz Felipe Piringer, responsável pelo marketing na Shopee.

A campanha conta ainda com conteúdos exclusivos como bastidores da campanha, além de 50 influenciadores para a divulgação dos benefícios e descontos.

Promoções da Shopee

A campanha traz diversas promoções como produtos até 70% de desconto, cupons adicionais de frete grátis no aplicativo nesta segunda-feira, 22, e no dia 9 de setembro, principal data da ação que ainda terá R$ 6 milhões em vouchers de desconto.

Nos dias 23 e 24 de agosto, o foco dos descontos será para as categorias de saúde e beleza, alimentos e bebidas, infantil, papelaria e pets.

No dia 25 de agosto, os Vendedores Indicados serão o grande destaque.

Já os apaixonados por tecnologia encontrarão as melhores promoções nos dias 28 de agosto e 4 de setembro.

Para quem busca dar um up no estilo, a categoria moda terá ofertas nos dias 5 e 6 de setembro.

A Shopee Oficial, página do marketplace, terá benefícios adicionais no dia 29 de agosto, como cupons de frete grátis sem mínimo de compra.

VEJA TAMBÉM:

Ela criou um "império da estética" e hoje fatura R$ 300 milhões com harmonizações faciais

De Maceió para o mundo: franquia de açaí fatura R$ 180 milhões e está em nove países

Esta empresa captou R$ 560 mi e quer acabar com "achismo" em campanhas de marketing digital

66 franquias baratas para empreender a partir de R$ 6 mil em 2022