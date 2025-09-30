Invest

Novo Nordisk e Eli Lilly perdem meio trilhão de dólares na guerra dos remédios para emagrecer

Concorrência crescente, avanços em pílulas e novas moléculas colocam pressão nas farmacêuticas

Carolina Ingizza
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15h45.

As duas líderes globais no mercado de medicamentos para obesidade vivem um momento de forte turbulência. Em julho, a dinamarquesa Novo Nordisk, criadora do Ozempic, perdeu 25% de seu valor de mercado em apenas um dia após cortar projeções de vendas e lucro. Poucos dias depois, a americana Eli Lilly sofreu queda de 14% em suas ações — sua maior perda diária em 25 anos.

De acordo com reportagem da revista The Economist, desde o auge, há pouco mais de um ano, as duas companhias já viram seu valor combinado encolher em cerca de US$ 500 bilhões, o equivalente a 35%. A Novo Nordisk, mais atingida, também passou por troca de comando: seu novo CEO assumiu no mês passado.

O baque reflete, em parte, a desaceleração nas vendas nos Estados Unidos, maior mercado de saúde do mundo. O Ozempic, aprovado em 2017 para diabetes, e o Wegovy, lançado em 2021 para obesidade, perderam espaço quando a Eli Lilly introduziu os concorrentes Mounjaro e Zepbound.

Já a própria Eli Lilly viu seu otimismo arrefecer após resultados clínicos abaixo do esperado de uma pílula experimental.

Concorrência aumenta

Além da rivalidade direta, a Novo Nordisk e a Eli Lilly enfrentam novos competidores. A escassez de oferta nos últimos anos abriu espaço para farmácias de manipulação nos Estados Unidos, que chegam a responder por 30% das prescrições de remédios para obesidade, muitas vezes importando a semaglutida da China a preços menores.

Grandes farmacêuticas também entraram no jogo. Em setembro, a Pfizer anunciou a compra da biotech Metsera por US$ 7,3 bilhões, enquanto a suíça Roche avançou em testes clínicos e firmou parceria de US$ 5,3 bilhões com a dinamarquesa Zealand. Já a chinesa Innovent obteve aprovação local para seu próprio injetável de GLP-1.

Novos investimentos

Apesar disso, as pioneiras contam com vantagens. A Novo Nordisk investiu mais de US$ 28 bilhões em expansão de capacidade nos últimos quatro anos, incluindo a aquisição da americana Catalent por US$ 16,5 bilhões. A operação reforça a produção dentro dos Estados Unidos, em um momento em que o presidente Donald Trump prepara tarifas sobre medicamentos importados.

A Eli Lilly também gastou US$ 21 bilhões no período, ainda que nem todo o capital tenha sido investido na área de medicamentos para obesidade.

Esses aportes devem ajudar a reduzir gargalos de produção e a enfraquecer o espaço das farmácias de manipulação, alvo de mais de 130 ações judiciais da Novo, das quais 44 já foram vencidas, de acordo com um levantamento da corretora Bernstein.

Outra aposta é a inovação. Em setembro, a Novo Nordisk divulgou que sua versão em comprimido do Wegovy mostrou eficácia similar à da injeção. A Eli Lilly também desenvolve uma pílula própria. Além disso, novas moléculas como o CagriSema, combinação de cagrilintida e semaglutida, e o experimental retatrutide, da Lilly, estão em fases avançadas de desenvolvimento.

Segundo The Economist, esses avanços indicam que as duas gigantes devem manter o protagonismo no setor pelo menos até 2030, quando o mercado global de medicamentos para obesidade pode movimentar cerca de US$ 100 bilhões por ano. Depois disso, a disputa deve se intensificar ainda mais.

