Novo Nordisk dispara após aprovação de pílula contra obesidade

Aval veio da agência reguladora dos EUA (o FDA, análogo à Anvisa) e antecipa a empresa em relação à concorrente americana Eli Lilly

Novo Nordisk: ações subiam nesta terça-feira, 23 ( Victor Golmer/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 05h58.

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk viu suas ações subirem 6% nesta terça-feira, 22, após garantir a aprovação da primeira medicação oral à base de GLP-1 para tratar obesidade — uma novidade mundial no segmento.

O aval veio da agência reguladora dos EUA (o FDA, análogo à Anvisa) e antecipa a empresa em relação à concorrente americana Eli Lilly, que ainda não lançou um produto similar em forma de comprimido.

A pílula, que começa com dose de 1,5 mg, chegará ao mercado norte-americano no início de janeiro, com preço promocional de US$ 149 mensais, disponível tanto em farmácias quanto por meio de plataformas de telemedicina.

Pessoas que optarem pelo pagamento particular também poderão adquirir o medicamento por meio da plataforma TrumpRx, iniciativa direta ao consumidor ligada ao ex-presidente Donald Trump, com quem a farmacêutica fechou um acordo no mês anterior. A parceria está alinhada à meta do governo de reduzir os custos de medicamentos no país.

