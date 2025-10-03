Novo Nordisk planeja lançar pílula contra obesidade em plataformas de telemedicina

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk pretende disponibilizar sua nova pílula para tratamento da obesidade em sites de telemedicina como "Ro" e "WeightWatchers" assim que receber a aprovação dos reguladores dos Estados Unidos, informou a Bloomberg.

A estratégia busca recuperar espaço diante da rival Eli Lilly, que vem ganhando vantagem na corrida dos medicamentos para perda de peso.

Dave Moore, chefe de operações da Novo nos EUA, afirmou em entrevista à agência que a venda online permitirá maior alcance entre consumidores já acostumados a adquirir injeções de perda de peso pela internet.

O executivo destacou que a forte popularidade de produtos como Ozempic e Wegovy pode facilitar a adesão à versão em comprimido, apelidada de “Wegovy-in-a-pill”.

A empresa aguarda a aprovação da Food and Drug Administration (FDA, agência reguladora de medicamentos dos EUA), e espera lançar o medicamento no início de 2026. A pílula utiliza o mesmo princípio ativo presente nas versões injetáveis.

Modelo por assinatura

Moore disse ainda que a Novo estuda adotar um sistema de assinatura, no qual pacientes poderiam contratar pacotes de seis a 12 meses de tratamento com valores reduzidos.

“É algo que não havíamos considerado antes, mas aprendemos com nossos parceiros de telemedicina que esse modelo é atrativo para os consumidores”, afirmou o executivo.

Competição acirrada

A Novo, que esteve na vanguarda do mercado de obesidade, enfrenta hoje desafios relacionados à concorrência, escassez de oferta e avanço de cópias baratas.

As ações da companhia acumulam queda de quase 40% em 2025. A expectativa é que o lançamento da pílula dê novo impulso à farmacêutica, embora o mercado esteja cada vez mais competitivo.

A Eli Lilly também deve lançar sua própria versão em comprimidos no próximo ano. As duas empresas foram surpreendidas pela rápida adoção da telemedicina para obtenção de cópias de seus remédios e, desde então, passaram a firmar parcerias com essas plataformas para oferecer descontos.