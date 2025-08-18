Efeito Trump? Novo Nordisk reduz preços preço do Ozempic à metade nos EUA após pressão do governo

A Novo Nordisk anunciou nesta segunda-feira, 18, que reduzirá o preço do Ozempic para pacientes que pagam em dinheiro, após a injeção à base de semaglutida — usada para tratar diabetes tipo 2, mas amplamente procurada por seus efeitos emagrecedores — ter se tornado um símbolo dos altos custos de medicamentos nos Estados Unidos.

Agora, os pacientes poderão adquirir o medicamento por US$ 499 (aproximadamente R$ 2.700) por mês, cerca de metade do preço original, por meio da farmácia exclusiva da empresa, a NovoCare, de acordo com o comunicado divulgado nesta tarde.

Além disso, a companhia firmou uma parceria com a GoodRx Holdings para oferecer o Ozempic e seu medicamento similar para emagrecimento, o Wegovy, pelo mesmo valor em farmácias de todo o país.

O presidente norte-americano Donald Trump tem pressionado as farmacêuticas a reduzirem seus preços, enviando cartas para empresas como a Novo Nordisk, solicitando mudanças. A administração Biden também tentou convencer a empresa dinamarquesa a diminuir o custo do Ozempic, seu medicamento mais vendido, mas sem sucesso.

Por outro lado, Novo Nordisk ressaltou que a decisão de reduzir o preço não está ligada às negociações com o governo dos EUA.

Efeito nas ações

Após o anúncio, as ações da Novo Nordisk registraram uma alta de até 7,8% durante o pico da sessão. O aumento já vinha acontecendo anteriormente, após o Wegovy ter recebido aprovação da Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês) para tratar uma forma grave de doença hepática.

A novidade também fez as ações da GoodRx dispararem 39%, a maior alta intradiária desde setembro de 2020. A CEO da GoodRx, Wendy Barnes, afirmou que a parceria com a Novo Nordisk facilita a obtenção de uma versão mais acessível dos medicamentos para os pacientes.

"Somos a principal plataforma de busca de preços para medicamentos de marca e genéricos pagos em dinheiro, e já temos milhões de consumidores procurando por esse tipo de produto", disse Barnes em entrevista à Bloomberg."Aqui, eles encontram os preços mais acessíveis e a possibilidade de compra."

A Novo Nordisk passou a vender o Wegovy diretamente aos consumidores em março, seguindo o exemplo da farmacêutica Eli Lilly. Ambas enfrentam a popularidade de versões mais baratas e imitadoras de suas injeções, chamadas medicamentos manipulados, que se tornaram populares durante períodos de escassez.

Ao contrário dos remédios para emagrecimento, o Ozempic é amplamente coberto por planos de saúde para o tratamento de diabetes, e os pacientes raramente precisam pagar o preço total. No entanto, a Novo Nordisk afirmou que a nova oferta ampliará o acesso para aqueles sem cobertura de saúde, tornando o medicamento mais acessível.

“Embora o Ozempic seja bem coberto nos EUA, não podemos esquecer que existem pacientes que pagam do próprio bolso por esse medicamento vital”, afirmou Dave Moore, chefe das operações da Novo Nordisk nos EUA, em comunicado. “Acreditamos que, se até um único paciente for forçado a buscar alternativas potencialmente inseguras e não aprovadas, isso já é um problema grave.”

Essa ação vem após uma disputa longa e conturbada sobre o preço do Ozempic, em que legisladores de ambos os partidos usaram o caso como exemplo das altas cobranças das farmacêuticas nos EUA em comparação com outros países.

No ano passado, o ex-CEO da Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jorgensen, foi chamado a depor em uma comissão do Congresso sobre os preços dos medicamentos da empresa.