Exclusiva: atriz Viola Davis é confirmada para o Vtex Day 2025

A atriz e produtora americana Viola Davis foi confirmada como uma das palestrantes principais do Vtex Day 2025, evento de comércio digital que acontece em junho, em São Paulo.

Com uma carreira sólida e premiada, incluindo um Oscar, dois Tony Awards e um Emmy, Davis se junta a outros nomes renomados, como Shane Parrish, estrategista e autor bestseller, e Philip Kotler, um dos principais teóricos do marketing moderno.

O painel com Parrish será mediado por Cris Junqueira, do Nubank, fã renomada do escritor.

O que esperar do Vtex Day 2025?

A edição de 2025 do evento tem grandes expectativas, com a presença de 25 mil participantes, 115 palestras e 240 painelistas. Desde sua criação em 2009, o Vtex Day se consolidou como um evento importante para discutir as tendências e desafios do mercado digital, reunindo profissionais de áreas como tecnologia, negócios e inovação.

Uma das novidades dessa edição será o palco Led by Her, dedicado a mulheres que se destacam em áreas como tecnologia, marketing, finanças e inovação. "O objetivo não é discutir liderança feminina, mas dar espaço para que mulheres especialistas compartilhem seu conhecimento técnico", afirma Rafaela Rezende, general manager da Vtex Brasil.

VÍDEO: a Vtex domina o e-commerce tradicional.

Agora quer ir para as plataformas B2B

Viola Davis no Brasil

Conhecida por suas atuações em filmes como "The Help" e a série "How To Get Away With Murder", Viola Davis é uma das artistas mais premiadas e respeitadas da indústria cinematográfica.

Ela também é uma defensora da diversidade e da inclusão, não apenas em seu trabalho artístico, mas também como empreendedora. Ela é cofundadora da JuVee Productions, uma produtora focada em criar histórias que amplifiquem vozes sub-representadas.

Para Rezende, há uma conexão entre a carreira de Davis e a história da gigante tecnológica. "A trajetória da Viola, de transformar dificuldades em conquistas, reflete muito o que estamos construindo na Vtex", afirma.

O que é a Vtex?

A Vtex é uma empresa brasileira que se posiciona como uma das principais fornecedoras de tecnologia para e-commerce. Presente em 43 países, com cerca de 15% de market share na América Latina, a empresa oferece soluções para integrar e-commerce, lojas físicas e canais digitais como live shopping. Grandes empresas, como Carrefour, Electrolux e Coca-Cola, utilizam sua plataforma.

Com o foco principal em soluções para o mercado B2C, o grande foco da empresa para os próximos anos é o mercado B2B. A empresa está investindo em soluções para conectar empresas entre si, como fabricantes e distribuidores. O potencial do mercado B2B é visto como uma oportunidade estratégica para crescimento nos próximos anos.